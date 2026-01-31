라이프퀀텀 주식회사는 1월 27일 대구 메리어트 호텔에서 프리미엄 헬스·다이어트 브랜드 케어포랩(Care for Lab)의 공식 론칭 행사를 개최했다.

전국 주요 뷰티·헬스케어 샵 원장 50여 명이 참석한 이번 론칭 행사는 브랜드 비전과 비즈니스 구조, 핵심 제품 및 운영 지원 시스템을 공유하는 자리로 마련됐다.

케어포랩은 건강관리와 다이어트 시장에서 단기 유행 중심의 프로그램 구조를 벗어나 개인 맞춤 설계와 데이터 기반 관리 시스템을 중심으로 한 지속 가능한 비즈니스 모델을 지향하는 브랜드로, ‘Care for Lab, Care for Life’라는 브랜드 메시지 아래, 관리 방식뿐 아니라 센터 운영 구조 전반을 함께 설계하는 시스템형 브랜드 전략을 제시하고 있다.

이번 론칭 행사에서 케어포랩은 비즈니스 핵심 경쟁력으로 ▲데이터 기반 다이어트 프로그램, ▲센터 운영을 고려한 시스템 설계, ▲표준화된 상담·관리 매뉴얼, ▲본사 주도의 교육 및 지속 관리 체계 등을 공개했다. 라이프퀀텀은 이를 통해 현장에서 재현 가능하고 확장 가능한 운영 모델을 구축하며, ‘단기간 매출’이 아닌 ‘장기 운영이 가능한 센터 구조’를 만드는 것을 목표로 하고 있다고 설명했다.

이날 라이프퀀텀 공동대표이자 메인대표인 이현정 대표는 케어포랩의 핵심 제품 라인업도 함께 소개했다. 식약처 인증을 받은 7종 복합 포뮬러의 프리미엄 건강기능식품 ‘케어포랩 밸런스온’과 국내 최대 함량의 PPC를 적용한 바디케어크림인 ‘케어포랩 힐라이트’를 중심으로, 향후 제품 라인업 확장 계획과 제품 개발 방향성을 설명했다.

또한 이날 행사에서는 센터 운영 효율성을 높이기 위한 통합 운영 지원 시스템인 ‘케어포랩 더라운지(The Lounge)’가 함께 공개됐다. 해당 시스템은 회원 관리, 프로그램 운영, 파트너 지원 기능을 중심으로 설계되어 있으며, 본사는 이를 통해 파트너 센터의 운영 안정성과 관리 품질을 동시에 확보한다는 전략이다.

라이프퀀텀은 케어포랩을 선별된 공식 비즈니스 파트너 중심의 구조로 운영하며, 무분별한 확장이 아닌 검증된 파트너십 기반 성장을 추진할 계획이다. 이를 통해 브랜드 일관성과 현장 운영 매출을 동시에 관리하는 구조를 구축한다는 방침이다.

이명규 대표는 “케어포랩은 제품 중심 브랜드가 아니라, 시스템과 운영 구조를 함께 설계하는 비즈니스 플랫폼”이라며 “파트너들이 현장에서 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 지속적으로 구축해 나가며, 장기적으로 신뢰받는 헬스·다이어트 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.