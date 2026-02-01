폐관한 도심 실버극장, 문화공간 탈바꿈 노래·난타 프로그램에 영화 상영도 인기 노인들 반색, “친구까지 데리고 또 왔다”

“어제 와보고 괜찮아서 오늘은 친구까지 데리고 왔어요. 집에만 있으면 하루가 너무 길거든요.” 김제규(80) 씨

[헤럴드경제=정주원 기자] 지난달 27일 서울 중구 문화일보홀 1층 노래교실이 한창인 ‘누구나 청춘무대’에서 만난 김씨는 이틀 연속 이곳을 방문했다. 전날 우연한 기회로 들렀다가 생동감 있는 프로그램이 만족스러워 이날은 친구 한 명을 함께 데리고 왔다고 한다.

이곳에 있었던 ‘청춘극장’은 지난해 12월31일 문을 닫았다. 55세 이상 시민이 저렴한 비용으로 영화와 공연을 관람할 수 있던 공간이었다. 김씨는 “청춘극장이 문 닫는다고 했을 때 그냥 끝난 줄 알았다”며 “지나가다 궁금해서 들렀는데 난타도 하고 노래도 하더라. 예상치 못한 모습으로 바뀌었다 싶어서 오늘은 친구한테도 같이 가자고 했다”고 말했다.

한동안 불이 꺼졌던 이 공간은 최근 노인을 위한 참여형 문화공간으로 재개관했다.

“갈 데 하나가 사라진 느낌이었다”

청춘극장은 2010년 문을 연 서울 중구의 대표 실버영화관이었다. 2000원이란 저렴한 입장료로 고전영화가 상영됐고 영화가 끝나면 다 함께 떼창을 부르기도 했다. 하지만 관람객 수는 해마다 줄었다. 고정 관람층이 더욱 고령화되며 신규 이용자는 좀처럼 유입되지 않았고 대관료 부담은 커졌다. 운영난이 커지자 위탁운영을 맡았던 민간업체는 철수를 결정했다.

아예 사라지나 싶었는데 서울시는 이곳을 ‘누구나 청춘무대’라는 이름으로 새로 단장하고 시범 운영을 시작했다. 영화 상영이 중심이었던 운영 방식에서 벗어나 노래·난타·댄스·공연 관람 등 방문자들이 참여할 수 있는 프로그램을 배치했다. 오후 시간대에는 고전 영화도 상영한다.

현장에서 만난 최형복(73) 씨는 “퇴직하고 나면 남는 시간이 제일 문제”라며 “약속이 없으면 하루를 어떻게 보내야 할지 막막한데 여기는 와서 앉아만 있어도 된다”고 했다.

강동구에서 왔다는 80대 남성은 “버스와 지하철을 갈아타고 와도 청춘극장이 편하다. 집에 있으면 TV만 보다 하루가 끝난다”며 “이곳을 다닌 지는 5년 정도 됐다. 평일에는 영화만 틀어줘서 잘 안 오고 주말 공연을 보러왔었는데 이제 평일도 다채로워진 것 같아 좋다”고 했다.

영화 보던 곳에서, 몸 움직이는 곳으로

서울시 관계자는 “단순히 영화를 상영하는 방식만으로는 지속 가능성이 작다고 판단했다”며 “관객이 직접 참여하고 몸을 움직이며 서로 교류할 수 있는 형태로 전환하는 게 필요했다”고 설명했다.

또한 “폐관 이후 공간 공백이 길어질 경우 특히 겨울철에는 노인들이 머물 곳이 없어질 수 있다는 우려도 있었다”며 “정식 운영 전이라도 임시 운영을 통해 쉼터 기능을 유지하는 데 초점을 맞췄다”고 덧붙였다.

한 달간의 임시 운영을 맡은 극단 관계자도 “예전에는 영화를 보기만 했다면 지금은 무대에 직접 서는 주체가 된다”며 “난타·노래 프로그램은 외우지 않아도 되고 연령대 높은 분도 따라 하기 쉽다. 어제 오신 90대 어르신도 생각보다 재밌다며 몸이 풀린다고 말할 정도”라고 했다.

오전 노래 프로그램을 수강한 김씨는 “영화는 앉아서 보기만 하지만 여기서는 손도 움직이고 사람도 만나게 된다”며 “나이 먹을수록 이런 게 중요해지는 것 같다”고 말했다. 이어 “아직 친구들과 등산도 가지만 나이가 들다 보니 친구들이 잘 모이지 않는다. 그래도 집에만 있으면 시간 때우기가 제일 힘들다. 이런 공간이 있는 것 자체가 고맙다”고 했다.

현재 모든 프로그램은 무료다. 시는 오는 3월로 예정된 정식 운영 시점에 이용료를 책정하기로 했다.

전문가들은 이 공간의 의미를 ‘돌봄 이전 단계’에서 찾는다. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수는 “노인들의 욕구는 이미 매우 다양해졌다”며 “중요한 건 이런 공간의 수요가 얼마나 되는지 또 노인정책을 공공 지원에만 의존하는 구조로 계속 가져갈 것인지에 대한 고민”이라고 말했다.

정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 “돌봄도 중요하지만 돌봄으로 가기 전 단계에서 활동할 수 있게 하는 게 더 중요하다”며 “사람을 만나고 몸을 움직이며 여가를 즐길 수 있어야 건강을 유지하고 돌봄으로의 전환도 늦출 수 있다. 시범 운영 기간 어르신이 좋아하는 콘텐츠를 파악해 프로그램을 다채롭고 구성하고 이용률을 높여야 할 것”이라고 강조했다.