[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]4년제 대학 재학 중 공무원 시험을 준비해왔던 남가현(26·여) 씨가 진로의 방향을 과감히 틀었다. 그 선택은 일본 IT 대기업 취업이라는 새로운 결실로 이어졌다.

30일 영진전문대에 따르면 그는 오는 6일 영진전문대 컴퓨터정보계열 일본IT과를 졸업하고 4월부터 일본 케이블TV 업계 1위 기업인 ‘제이콤(J:COM)’에서 네트워크 엔지니어로 사회에 첫발을 내딛는다.

남 씨는 4년제 대학 재학 시절 2년 반 동안 공무원 시험을 준비했지만 스스로의 적성과는 맞지 않다는 결론에 이르렀다. 고민 끝에 선택한 길은 ‘다시 시작’이었다.

평소 일본 문화에 대한 관심과 해외에서 일하고 싶다는 오래된 꿈을 품고, 그는 2023년 영진전문대 컴퓨터정보계열 일본IT과(3년제)에 입학했다.

하지만 문과 출신에게 IT 분야는 결코 만만한 영역이 아니었다. 남 씨는 당시를 두고 “처음에는 전공 수업 하나하나가 낯설고 두려웠다”며 “앞이 보이지 않는 상황에서 길을 더듬는 듯한 막막함을 느꼈다”고 회상했다.

그는 부족함을 인정하고 기초부터 탄탄히 다지는 길을 택했다.

;하학상달(下學上達)’의 자세로 하루하루 학업에 집중한 결과 입학 당시 기초 수준이던 일본어 실력은 2학년 여름방학 무렵 JLPT N1 수준까지 크게 향상됐다.

전공 분야에서도 CCNA, AWS SAA, AZ-900, LPIC-1 등 네트워크·클라우드 관련 자격증을 차례로 취득하며 전문성을 입증해 나갔다.

3년간의 꾸준한 노력 끝에 남 씨는 일본 케이블TV 시장 점유율 약 50%를 차지하는 대형 통신·방송 기업 제이콤(J:COM)에 네트워크 엔지니어로 최종 합격했다.

J:COM은 일본 전역에 걸친 대규모 네트워크 인프라를 직접 운영하는 기업으로, 안정성과 기술력을 동시에 갖춘 업계 선도 기업이다.

그는 특히 재학 중 2학년 하계방학에 참여한 일본 현지 해외연수 프로그램이 일본 취업에 대한 의지를 더욱 구체화시킨 시간이었다고 회상했다.

일본어를 현지에서 직접 써보고 기업을 탐방하며 현지 문화를 몸으로 체험한 시간들이 일본 취업에 대한 의욕을 고취시켰다고 했다.

남가현 씨는 “실제 운영 중인 대규모 네트워크를 직접 다루며 성장할 수 있다는 점과 신입사원 교육 체계가 잘 갖춰진 점이 제이콤을 선택한 가장 큰 이유였다”며 “기초부터 차근차근 역량을 쌓아가는 엔지니어가 되고 싶다”고 말했다.