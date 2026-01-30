올해 첫 그룹 경영회의 주재 철강·이차전지·에너지 ‘3대 축’ 재정비 철강 현지화·이차전지 수익화 AI 전환 속도 당부

[헤럴드경제=정경수 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 올해 경영 키워드로 ‘압도적 실행력’과 ‘성과 창출’을 제시하며, 속도감 있는 수익성 중심의 체질 전환을 주문했다. 철강·이차전지소재·에너지 사업 전반에서 미래 성장 투자의 가시적 성과를 ‘수치’로 입증하겠다는 각오다.

포스코그룹은 지난 29일 장인화 회장 주재로 올해 첫 그룹 경영회의를 열고, 그룹 경영 계획과 주요 현안을 점검했다고 30일 밝혔다. 이날 회의에서는 사업 부문별 본원 경쟁력을 강화하고, 실질적인 실적 반등으로 이어질 구체적인 실행 방안이 집중 논의됐다.

장 회장은 글로벌 무역장벽 강화와 저성장 장기화 등 복합 위기 상황을 언급하며 “성장 정체를 돌파하기 위해서는 그룹의 체질을 수익성 중심으로 과감히 바꿔야 한다”고 강조했다. 이어 “강도 높은 비상경영 체제 아래 목표를 뛰어넘는 압도적 성과로 시장의 신뢰를 회복해야 한다”고 강조했다.

철강 부문에서는 구조적 원가 혁신과 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 안정적인 수익 구조를 구축한다는 방침이다. 올해 수소환원제철 데모플랜트 착공과 광양 전기로 준공 등 탈탄소 전환에 속도를 내는 한편, 글로벌 시장에서는 ‘완결형 현지화 전략’을 본격 추진한다. 이를 위해 미국 루이지애나 제철소 착공, 클리브랜드클리프스와의 협력, 인도 일관제철소 합작법인 설립 등을 차질 없이 진행할 계획이다.

이차전지소재와 인프라 등 성장 사업에서는 가시적인 수익 창출을 본격화한다. 고환율 기조와 리튬 가격 강세 등 우호적인 시장 환경을 전략적 기회로 활용해 지난해와는 확연히 다른 실적 개선을 이끌어내겠다는 구상이다. 이차전지소재 부문은 포스코아르헨티나의 리튬 상업 생산을 본격화하고, 호주 미네랄리소스 리튬 광산 지분 인수를 마무리해 그간의 투자를 실질적인 성과로 전환한다는 계획이다.

에너지 사업은 철강과 이차전지소재를 잇는 그룹의 미래 먹거리로 육성한다. 장 회장은 LNG 생산 능력 확대를 위한 투자를 지속하고, 글로벌 트레이딩 역량을 강화해 에너지 사업을 그룹의 핵심 수익원으로 성장시키겠다고 밝혔다.

이와 함께 안전관리 혁신과 AX(AI 전환) 가속화도 핵심 과제로 제시됐다. 장 회장은 인공지능(AI)을 그룹의 미래를 좌우할 핵심 동력으로 규정하고, 제조 현장의 AI 도입을 통한 초격차 기술 경쟁력 확보와 사무 부문의 AI 전면 확산을 통해 전사적 효율성을 극대화하겠다고 강조했다.

장 회장은 회의를 마무리하며 “위기 속에서도 기회의 실마리를 찾아 도약하는 것이 포스코의 저력”이라며 “치밀한 계획과 압도적 실행력을 바탕으로 미래 성장 투자의 결실을 구체화하고, 그룹의 본원 경쟁력을 수치로 명확히 입증하는 한 해를 만들자”고 말했다.

한편, 분기별로 열리는 포스코그룹 경영회의는 그룹 중장기 전략과 주요 현안을 점검하는 자리로, 이날 회의에는 장인화 회장을 비롯해 주요 사업회사 대표 등 그룹 경영진이 참석했다.