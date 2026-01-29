[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 현장 안전을 최우선 가치로 삼고 중대재해 없는 현장 구현을 위한 실천 의지를 다지기 위해 2026년 중대재해 제로(ZERO) 결의대회를 했다고 29일 밝혔다.

이번 결의대회는 천안 성정동 주상복합 현장을 시작으로 고덕강일 3단지, 연세대 YSP 기숙사 등 전국의 전 현장을 대상으로 진행됏다.

HS화성은 안전을 일회성 관리가 아닌 모든 현장 운영의 기본 원칙으로 삼고 자율적이고 지속 가능한 안전문화 확산에 나선다는 방침이다.

이에 따라 임직원과 근로자들은 위험성평가와 사전 안전점검을 통해 유해·위험요인을 선제적으로 개선하고 노사가 함께 소통하는 예방 중심의 안전문화를 현장에 정착시킬 방침이다.

또 동절기 근무 환경에서 발생할 수 있는 저체온증 등의 피해를 예방하기 위해 2026년 동절기 한랭질환 예방 활동을 함께 진행했다.

이 활동은 현장 근로자들에게 따뜻한 간식을 제공해 체온 유지와 충분한 휴식을 지원하며 근로자들을 대상으로 한랭질환 자가진단 및 작업 중지 권한, 화재 위험 요인 관리 등의 교육을 병행했다.

HS화성 안전팀 지민주 팀장은 “중대재해 ZERO는 현장의 작은 실천과 세세한 관심이 쌓여 완성되는 목표다”라며 “앞으로도 예방 중심의 안전관리를 지속적으로 강화해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 현장을 만들어 나가겠다”고 말했다.