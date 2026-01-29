[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점이 2026년 새해를 맞아 전 세대를 아우르는 ‘라이프스타일 랜드마크’로 새롭게 태어났다.

29일 롯데백화점에 따르면 롯데아울렛 이시아폴리스점의 리뉴얼은 가족 단위 고객과 MZ세대를 핵심 타깃으로 맞춤형 콘텐츠를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

아이와 함께 방문하는 고객을 위해 키즈 콘텐츠를 대폭 보강하고 업계 최초로 감성 키즈 편집숍 ‘캐리마켓 팩토리’가 입점했다. 유아동 토털 라이프스타일 브랜드 ‘해피랜드 하우스’도 새로 문을 열어 자녀 동반 고객의 원스톱 쇼핑 편의를 높였다.

트렌드에 민감한 MZ세대를 겨냥한 유스컬쳐(Youth Culture) 존도 새롭게 조성했다. 스트릿 감성 브랜드인 커버낫, 와키윌리, 캉골 등을 한곳에 모아 기존 브랜드인 하고하우스, 더블제이디와 연계해 젊은 층의 유입을 확대한다는 계획이다.

스포츠 및 슈즈 전문관도 재편했다. 스포츠 부문에는 미즈노가 신규 입점했고 오는 3월부터는 지역 아울렛 최초로 실제 유니폼을 재현한 레플리카 특화 물량을 도입한다. 1층 슈즈 브랜드는 2층 슈즈 존으로 통합했고 베네통, 주크 등 여성 패션 매장은 인테리어를 고급화해 쇼핑 환경을 개선했다.

리뉴얼 오픈을 기념한 할인 행사와 이벤트도 마련했다.

총 108개 브랜드가 참여하는 행사에서는 나이키, 뉴발란스, 아디다스 등 주요 스포츠 브랜드 제품을 최대 30% 추가 할인된 가격에 선보인다. 1층 특설 행사장에서는 폴햄&와키윌리 아우터 특집전을 열고 겨울 인기 상품을 판매한다. 오는 1월31일에는 1층 행사장에서 신년 타로 운세 이벤트도 진행한다.

최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점 점장은 “이번 리뉴얼은 가족 단위 고객에게는 편리함을, MZ세대에게는 트렌디한 즐거움을 제공하는데 주력했다”고 말했다.