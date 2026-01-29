“스테인리스 3구 롤러볼로 마사지효과와 근육통 완화”

유한양행(대표 조욱제)이 소염진통제 ‘안티푸라민 쿨겔’(사진)을 새로 출시했다.

안티푸라민은 1933년 유한양행 자체 개발제품 1호로 출시된 의약품으로, 제형에 따라 10여개 제품계열을 갖췄다. 신제품은 디클로페낙 성분의 겔 형태다. 디클로페낙은 통증과 붓기 감소에 효과적이고 안정성이 높은 대표 진통제 성분이다. 강력한 냉찜질효과를 가진 멘톨과 함께 피부에 바름과 동시에 시원한 느낌과 함께 통증을 완화해준다고 한다.

스테인리스 3구 롤러볼을 적용해 마사지효과와 약물도포를 동시에 구현해 손에 묻지 않고 넓은 부위에도 간편하게 사용할 수 있게 했다. 빠르게 흡수되는 산뜻한 겔 타입으로 끈적임이 적고, 시원한 쿨링감과 멘톨 성분이 운동 후 피로와 뭉침을 빠르게 완화한다고 회사 측은 설명했다.

휴대가 편리해 야외활동에도 적합하며, 약물냄새가 적어 파스 특유의 향을 싫어하는 젊은 층의 선호도도 높을 것으로 기대된다고 덧붙였다.

회사 관계자는 “안티푸라민은 연고, 첩부제, 로션 등 다양한 제형으로 출시됐지만 젋은층, 여성고객을 겨냥한 겔제는 처음”이라며 “소비자 니즈를 반영한 다양한 제형의 신제품 출시해 안티푸라민 브랜드를 견고히 할 것”이라고 했다.