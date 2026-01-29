땡겨요상품권 20억 2월 3일부터, 사랑상품권 90억 6일부터 구매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문구(구청장 이필형)는 설을 맞아 지역 소상공인을 지원하고 지역경제를 활성화하기 위하여 ‘동대문구 땡겨요상품권’과 ‘동대문구 사랑상품권’을 발행한다.

동대문구 땡겨요상품권 가맹점에서 사용할 수 있는 ‘동대문구 땡겨요상품권’은 2월 3일 오전 10시부터 총 20억 원 규모로 발행한다. 동대문구 땡겨요상품권은 ‘땡겨요’ 앱 내에서 사용 가능하며 오프라인에서는 사용이 불가하다. 1인 당 월 구매한도는 20만 원(보유한도 100만 원)으로 구매일로부터 최대 1년간 사용 가능하다.

‘동대문구 사랑상품권’은 2월 6일 오후 4시부터 총 90억 원 규모로 발행되며, 동대문구 사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 1인당 월 구매한도 50만 원(보유한도 150만 원)으로 구매일로부터 최대 5년간 사용 가능하다.

구매는 ‘서울페이플러스’ 앱을 통해 간편하게 진행할 수 있으며 자세한 사항은 서울페이플러스 고객센터로 문의하면 된다.