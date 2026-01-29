매출 6.3%↑…영업익 11조4679억원 글로벌 판매 하락에도 4분기 매출 증가 올해 글로벌 415만대 목표…매출 1~2%↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차는 지난해 매출액 186조2545억원, 영업이익 11조4679억원을 기록했다고 29일 공시했다. 매출액은 6.3% 증가하며 역대 최대치를 기록한 반면, 미국 관세 영향으로 영업이익은 19.5% 하락했다.

현대자동차는 지난해 도매 판매 413만8389대, 경상이익 13조8419억원, 당기순이익 10조3648억원(비지배지분 포함)을 기록했다.

현대차는 지난해 국내 71만2954대, 해외 342만5435대를 판매해 합산 기준 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 친환경차의 경우 전기차 27만5669대, 하이브리드차 63만4990대를 포함해 전년 대비 27.0% 증가한 96만1812대를 판매했다.

현대차는 국내 시장에서 아이오닉 9, 팰리세이드 하이브리드(HEV), 넥쏘 등 스포츠유틸리티차(SUV) 신차 판매 호조 영향으로 전년 대비 1.1% 증가했다.

해외 시장에서는 전년 대비 0.3% 감소했지만, 미국 시장은 다변화된 SUV 라인업과 HEV 판매 호조 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 100만6613대를 판매했다. 현대차는 창사 이래 처음으로 미국에서 연간 도매 판매 100만대를 돌파했다.

현대차의 글로벌 시장 친환경차 판매는 하이브리드차 라인업 강화와 북미 지역 SUV 하이브리드 판매 확대 영향으로 전년 대비 27.0% 증가한 96만1812대를 기록했다. 하이브리드차는 63만4990대, 전기차는 27만5669대를 판매했다.

매출액은 선진 시장을 중심으로 고부가가치 차종 판매 호조, 믹스 개선 및 가격 인상, 우호적인 환율 등에 힘입어 매출 상승세를 이어나갔다. 영업이익은 미국 관세 영향 및 글로벌 인센티브 증가 등으로 하락했다. 비우호적인 산업 환경에도 불구하고 지난해 9월 발표한 전년 대비 연간 매출액 성장률 5.0~6.0%, 영업이익률 6.0~7.0%의 연결 기준 연간 가이던스를 달성했다.

현대차 관계자는 “2025년은 글로벌 수요 둔화, 주요 지역 경쟁 심화, 중국 업체들의 해외 진출에 따른 가격 경쟁 심화, 그리고 관세 등 불확실한 대외 환경으로 어려운 한 해였다”며 “하지만 지속적인 믹스 개선 노력, 다양한 파워트레인을 통한 판매 전략의 유연성 등을 통해 매출액은 가이던스보다 높은 성장률을 달성했으며 영업이익률은 가이던스에 부합한 수익률을 기록했다”라고 밝혔다.

4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 46조 8386억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기보다 39.9% 감소한 1조6954억원을 기록했으며, 영업이익률은 3.6%를 나타냈다.

매출액은 선진 시장을 중심으로 고부가가치 차종 판매 호조, 믹스 개선 및 가격 인상, 우호적인 환율 등에 힘입어 상승세를 이어 나갔다. 4분기 원·달러 평균 환율은 전년 동기 대비 3.9% 증가한 1,451.0원을 나타냈다.

현대차 관계자는 “4분기에도 선제적인 컨틴전시 플랜으로 관세의 부정적인 영향을 어느 정도 만회했지만 4분기에 25% 관세율이 적용된 재고가 판매돼 관세율 인하의 효과가 제한적이었다”며 “단, 북미 지역의 판매 확대 및 글로벌 하이브리드차 비중 증대 추세가 이어지며 성장을 지속하고 있다”고 말했다.

현대차는 4분기 글로벌 시장에서 103만3043대를 판매했다. 이는 전년 동기와 비교해 3.1% 감소한 규모다. 국내 시장에서는 영업 일수 감소 등 영향으로 전년 동기 대비 6.3% 감소한 17만7496대를 판매했다. 해외의 경우, 미국에서 전년 동기 대비 0.8% 증가한 24만4133대를 판매했으며 중국에서는 57.7% 증가한 3만7654대를 판매했다. 다만, 유럽 및 아태 지역 수요 감소로 해외 판매는 2.4% 줄어든 85만5547대를 기록했다.

4분기 글로벌 친환경차 판매는 하이브리드차 16만8002대, 전기차 5만6625대를 포함해 전년 대비 12.1% 증가한 23만4957대를 기록했다.

매출 원가율은 관세 및 글로벌 주요 지역 인센티브 상승 등의 영향으로 전년 동기 대비 2.8%포인트 증가한 83.3%를 기록했다. 매출액 대비 판매 관리비 비율은 관세 대응에 따른 선제적인 컨틴전시 플랜 등 비용 절감 기조 영향으로 전년 동기보다 0.3%포인트 하락한 13.1%로 집계됐다. 영업이익률은 3.6%를 나타냈고, 경상이익과 순이익은 각각 1조6660억원, 1조1840억원으로 집계됐다.

현대차는 올해 글로벌 주요 시장의 성장률 둔화, 신흥 시장에서의 경쟁 심화, 거시 경제 불확실성 확대 등 예측하기 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망하고 있다. 이러한 환경을 극복하기 위해 대내외 복합적인 경영 리스크에 대한 냉철한 분석과 근원적인 미래 경쟁력 확보를 위한 치밀한 내부 진단 및 과감한 혁신으로 지속적인 성장 모멘텀을 마련해 나갈 계획이다.

현대차는 2026년 연결 기준 연간 가이던스를 제공하고 투자계획도 발표했다. 올해 연간 도매판매 목표를 415만8300대로 설정했다. 또한, 전년 대비 연결 매출액 성장률 목표는 1.0~2.0%로, 연결 부문 영업이익률 목표는 6.3%~7.3%로 세웠다.

2026년 주요 투자계획에 대해서는 HEV, 주행거리연장형전기차(EREV) 등을 포함한 친환경차 제품 개발과 소프트웨어정의차량(SDV) 전환을 위한 자율주행, 인공지능(AI) 핵심기술 투자를 비롯한 미래 경쟁력을 확보하기 위해 총 17조8000억원을 투자할 계획이다. 구체적으로 ▷R&D 투자 7조4000억원 ▷설비투자(CAPEX) 9조 ▷전략투자 1조4000억원 등에 투자할 예정이다.

2025년 기말 배당금을 주당 2500원으로 결정했다. 현대차는 지난해 연결 기준 지배주주귀속순이익이 전년 대비 24.6% 감소하였음에도, 주주환원정책 상 연간 주당 최소 배당금 1만원을 보장하기 위함이라고 설명했다. 이에 따라 2025년 연간 배당을 1~3분기 배당 합계 7500원을 포함, 주당 1만원으로 책정했다.

추가로, 현대차는 2023년 발표한 3개년 중장기 주주환원정책에 기반해 지난해 4월 기보유 자사주 1%를 소각했고, 2025년 총주주환원율(TSR) 35% 이상 달성과 2024년 8월 밸류업 프로그램 일환으로 발표한 3개년 최대 4조원 자사주 매입을 이행하기 위해 약 4000억원의 자사주 매입을 실시한다. 이번 자사주 매입분은 임직원 보상 목적 없이 전량 주주가치 제고를 목적으로 2026년 중 전량 소각할 예정이다.

현대차 관계자는 “2025년 연결 기준 지배주주귀속순이익이 전년 대비 약 25% 감소하였음에도 주주분들과의 약속을 지키기 위해 기말 배당 2500원을 시행했다”며 “향후 어려운 경영 환경 변화 속에서도 지속 성장과 주주가치 제고를 위한 노력을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.