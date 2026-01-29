‘국내 생수 유일’ 9년 연속 수상

[헤럴드경제=김진 기자] 제주삼다수는 ‘2026 국제식음료품평회’에서 9년 연속 최고 등급인 ‘3스타’를 획득하며 국제 우수 미각상을 수상했다고 29일 밝혔다.

제주삼다수는 2018년 국내 먹는샘물 업계 최초로 ITI 3스타를 수상한 이후, 2020년 ‘크리스탈 테이스트 어워드’, 2024년 ‘다이아몬드 테이스트 어워드’를 차례로 수상했다. 이번 수상을 통해 9년 연속 국제 행사에서 최고 등급 평가를 받았다.

국제식음료품평원(ITI)은 2005년 벨기에 브뤼셀에 설립된 글로벌 식음료 미각 평가 기관이다. 유럽 20여개국에서 선발된 약 200명의 미각 전문가들이 블라인드 심사를 통해 우수 제품을 선정한다. 평가 항목은 첫인상, 비주얼, 냄새, 맛, 끝맛 등 5가지다. 90점 이상을 획득해야 3스타를 받는다.

백경훈 제주개발공사 사장은 “제주삼다수의 물맛이 세계 무대에서 9년 연속 최고 등급을 받은 것은 우수한 원수의 가치와 이를 지켜내는 철저한 품질 관리 시스템이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 국제 기준에 부합하는 안전하고 맛있는 제주삼다수를 통해 소비자 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.