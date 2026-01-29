북미형 LSV·리무진 골프카트 전면에… 고급화·전동화 트렌드 정조준 AI 자율주행 로봇까지 선봬 ‘토탈 골프 솔루션’ 비전 제시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동그룹의 AI 필드로봇 기업 대동모빌리티가 세계 최대 골프 산업 전시회에 참가해 프리미엄 골프카트와 북미형 저속 전기차(LSV)를 앞세워 미국 시장 공략에 나섰다.

대동모빌리티는 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 ‘2026 PGA 쇼’에 참가해 프리미엄 골프카트와 생활형 모빌리티 콘셉트의 북미형 LSV를 공개하며 북미 시장 진출을 본격화한다고 29일 밝혔다.

PGA 쇼는 미국프로골프협회(PGA)가 주관하는 세계 최대 규모의 골프 산업 전시회로, 매년 전 세계 80여 개국에서 1000개 이상의 브랜드가 참가한다. 대동모빌리티는 지난 20일부터 23일(현지시간)까지 열린 이번 전시에서 북미 골프 및 생활 모빌리티 시장을 겨냥한 핵심 제품과 기술 경쟁력을 집중적으로 소개했다.

이번 전시의 핵심은 ▲프리미엄 리무진 골프카트 ‘GA900’ ▲북미형 LSV 콘셉트 모델이다. 여기에 AI 자율주행 기반 운반·디봇 보수 로봇과 서비스 플랫폼을 결합한 미래 모빌리티 로드맵을 공개하며, 단순 이동수단 제조사를 넘어 ‘토탈 골프 솔루션 프로바이더(Total Golf Solution Provider)’로 도약하겠다는 비전도 제시했다.

‘GA900’은 고성능 리튬이온 배터리와 독립 현가장치를 적용한 6인승 프리미엄 리무진 골프카트다. 주행 안정성과 승차감을 강화한 것은 물론, 통풍·온열·마사지 시트와 냉난방 컵홀더 등 고급 편의 사양을 대거 적용했다. 특히 탑승객의 승·하차를 감지해 공조 시스템을 자동으로 제어하는 ‘자동 냉방 시스템’은 현장에서 관람객들의 높은 관심을 끌었다.

함께 공개된 북미형 LSV는 골프 코스와 인접 주거단지를 오가는 일상 이동수단, 이른바 ‘세컨드 카(Second Car)’ 콘셉트로 개발 중인 모델이다. 애플 카플레이 연동 디스플레이, 전면 수납공간, 슬라이딩 시트 등 향후 적용 예정 사양을 공개하며 실용성과 디자인 경쟁력을 동시에 부각했다.

대동모빌리티가 프리미엄 리무진 골프카트와 LSV를 미국 진출 전략의 전면에 내세운 것은 현지 골프카트 시장이 전통적인 골프장 수요를 넘어 리조트, 게이티드 커뮤니티, 은퇴자 주거단지 등으로 활용 범위가 빠르게 확장되고 있기 때문이다. 최근에는 고급 골프장과 리조트를 중심으로 승차감과 편의 사양을 강화한 프리미엄급 제품 수요도 늘고 있다. 업계에 따르면 미국 골프카트 시장 규모는 2024년 기준 약 5억 달러 중반대로 추산되며, 전동화와 고급화를 축으로 중장기 성장세가 이어질 것으로 전망된다.

박경준 대동모빌리티 모빌리티사업본부장은 “이번 PGA 쇼 참가는 대동모빌리티가 북미 골프 및 생활 모빌리티 시장에 본격 진입하는 출발점”이라며 “현지 고객과 업계 반응을 면밀히 확인한 만큼, 체계적인 전략을 통해 북미 시장 진출을 구체화해 나가겠다”고 말했다.