하계 시즌 부정기 4개 노선 운항 인천발 홍콩·치앙마이 노선 신설

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어부산이 하계 성수기를 앞두고 부산과 인천을 잇는 해외 부정기 노선 4개를 새롭게 운항한다.

에어부산은 하계 시즌에 맞춰 부산발 ▷시즈오카 ▷다카마쓰, 인천발 ▷홍콩 ▷치앙마이 노선에 부정기편을 투입한다고 29일 밝혔다. 이번 노선 확대는 부산발 일본 소도시 네트워크 강화와 인천발 신규 노선 개설에 초점을 맞췄다.

부산발 시즈오카 노선은 오는 3월 30일부터, 다카마쓰 노선은 31일부터 각각 주 3회 운항을 시작한다. 인천발 홍콩 노선은 3월 29일부터 주 7회, 치앙마이 노선은 4월 29일부터 주 4회 일정으로 운항할 예정이다.

에어부산은 일본 소도시 노선 발굴을 지속해서 추진해 왔다. 이번 부산발 시즈오카·다카마쓰 부정기편 운항을 통해 김해공항에서 수도권을 거치지 않고도 일본 소도시를 직접 연결하며, 지역민의 해외 여행 선택 폭을 넓힌다는 계획이다. 두 도시는 자연경관과 지역 문화, 현지 음식 등을 갖춘 여행지로 자유여행과 체류형 관광 수요를 동시에 흡수할 것으로 기대된다.

인천에서는 홍콩과 치앙마이 노선이 새롭게 추가된다. 두 노선 모두 도심 관광과 휴양 수요를 아우르는 대표적인 여행지로, 에어부산은 부정기편 운항을 통해 수도권 지역 수요 대응력을 높이고 노선 포트폴리오를 다변화할 방침이다.

에어부산 관계자는 “이번 하계 시즌 부정기편 운항은 고객 수요와 노선 경쟁력을 종합적으로 고려한 전략적 결정”이라며 “앞으로도 수요 변화에 유연하게 대응해 지역과 수도권을 아우르는 노선 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.