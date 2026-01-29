오는 3월까지 서울 강남 ‘일상비일상의틈’서 익시오 활용한 ‘AI 도슨트’로 대화형 감상도

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 현대미술가 권오상의 개인전 ‘권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술’을 개최한다고 29일 밝혔다. 해당 전시는 오는 3월 31일까지 서울 강남의 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’에서 진행된다.

전시를 관통하는 핵심 주제는 ‘심플렉시티(Simplexity)’다. 이는 단순함(Simple)과 복잡함(Complexity)의 결합을 의미한다. 복잡한 기술 환경 속에서도 고객에게 명확하고 심플한 경험을 제공하겠다는 LG유플러스의 브랜드 철학 ‘Simply.U+’를 재해석했다.

권오상 작가는 수많은 2차원 사진을 해체하고 재조합하여 입체적인 조각으로 완성하는 ‘사진 조각’ 방식으로 작업을 진행한다. 방대한 데이터를 학습해 최적의 결과를 도출하는 AI의 프로세스와 맞닿아 있다고 LG유플러스는 설명했다.

권 작가는 이에 대해 “겉으로는 하나의 형상처럼 보이지만 그 안에는 수백 장의 사진과 수많은 시점이 쌓여 있다”며 “복잡함을 통과한 뒤에야 비로소 허락되는 단순함, 이것이 곧 주제인 심플렉시티에 대한 정의”라고 했다.

전시는 틈 전관(1~4층)을 아울러 ‘잉태-탄생-환원’이라는 흐름으로 전개된다. 1층에는 ‘에어매스(Air-mass)’ 시리즈와 릴리프(Relief) 작품이, 3층에는 작가의 대표작인 ‘데오도란트(Deodorant Type)’ 시리즈가 배치된다. 4층에서는 모빌(Mobile) 작품을 통해 조형 언어의 확장을 보여준다. 2층 ‘심플리 스튜디오’에서는 관람객이 작품의 일부가 되거나 자신만의 굿즈(키링)를 제작해 볼 수 있다. 팝 칼럼니스트 김태훈이 선별한 사운드 트랙도 제공한다.

LG유플러스는 첨단 기술을 활용한 ‘인공지능(AI) 도슨트’도 선보인다. LG유플러스는 자체 AI 기술인 ‘익시오(ixi-O)’를 활용해 작가와의 실제 통화 내용에 기반한 도슨트 서비스를 선보인다. 단순 정보 전달을 넘어, AI 요약 및 대화 검색 기능으로 관람객이 능동적으로 질문하고 답을 찾도록 돕겠단 취지다.

권 작가는 사진과 조각의 경계를 허무는 작업을 선보이는 현대미술가다. 브랜드 에르메스, BMW, 가수 지드래곤(G-DRAGON) 등과의 협업은 물론, 영국 빅토리아 앤 알버트 박물관(V&A)과 국립현대미술관 등에 권 작가의 작품이 소장될 정도로 인기를 얻고 있다. 권 작가는 “강남 한복판에서 우연히 마주치는 예술은 목적을 가지고 방문하는 미술관과는 다른 감상을 준다”며 “이번 전시가 스쳐 지나가는 사람들을 진정으로 ‘보고’ 있었는지, AI 시대에 우리는 무엇을 선택할 것인지 질문하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

이번 전시는 온 더 트리니티 갤러리가 주관사로 참여해 전시 전반의 기획과 연출을 맡았다.

박소정 더 트리니티 대표는 “LG유플러스의 브랜드 철학 ‘Simply.U+’와 권오상 작가의 조형 언어를 하나의 서사 구조로 설계하고 예술과 기술, 공간과 사운드를 유기적으로 결합한 구조를 통해 ‘단순함과 복잡함이 공존하는 감각적 경험(Simplexity)’을 관람객의 동선과 체험 전반에 거쳐 축적되도록 의도했다”라고 밝혔다.

한편, ‘일상비일상의틈 by U+’는 LG유플러스가 운영하는 복합문화공간이다. 예술·기술·라이프스타일을 연결하는 플랫폼으로 활용되고 있다.

김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 “일상비일상의틈은 AI시대에 고객들의 고민과 질문을 이해하고, ‘문화예술’이라는 도구를 통해 쉽고 편안한 미래를 연결하는 메신저가 될 것”이라며 “앞으로도 고객의 일상과 가치를 확장하는 사람 중심의 다양한 시도를 이어가겠다”고 밝혔다.