[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대 래자동차공학과 권성진 교수 연구팀이 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주최한 ‘AI 라이프 챌린지’에서 AI 라이프 아이디어 부문 최우수상과 AI 라이프 솔루션 부문 AI이노베이션상을 동시에 수상했다고 28일 밝혔다.

AI 라이프 챌린지는 국민이 제안한 생활 밀착형 사회문제를 인공지능(AI) 기반 해결 방안을 발굴하기 위해 기획된 국민 참여형 AI 혁신 프로그램으로 지난해 9월부터 12월까지 약 100일간 아이디어 도출부터 실제 AI 기술 구현까지 단계적으로 진행됐다.

이번 대회에서 영남대 권성진 교수 연구팀은 ‘AI 기반 도로 사각지대 위험물 감지 및 운전자·보행자 알림 서비스’를 주제로 출품해 높은 평가를 받았다.

해당 기술은 도로 CCTV와 차량 블랙박스 영상을 AI 모델로 분석해 운전자와 보행자의 시야가 닿지 않는 사각지대의 포트홀, 낙하물 등을 실시간으로 감지한다.

이후 위험물의 위치 좌표를 정확히 추출하고 자동차 및 스마트폰 내비게이션과 연동하여, 사고 예방 정보를 신속하게 제공하는 것이 핵심이다.

미래자동차공학과 권성진 교수를 중심으로 미래자동차공학과 이제호·차준형(3학년)·서민권(2학년) 학생과 기계공학부 김설빈(4학년) 학생으로 구성된 연구팀은 아이디어 부문에서 사회적 파급력과 실현 가능성을 인정받아 최우수상을 수상한 데 이어 솔루션 부문에서도 실제 AI 기술 구현을 통해 AI이노베이션상을 받으며 아이디어와 기술 경쟁력을 모두 입증했다.

학생들을 지도한 권 교수는 “학생들이 수업과 연구 과정에서 축적한 AI·모빌리티 기술을 실제 사회문제 해결로 연결해 냈다는 점에서 더욱 의미 있는 성과”라며 “현장에서 요구되는 문제를 스스로 정의하고 기술로 구현해 낸 경험이 학생들의 성장에 큰 자산이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 수상은 영남대 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 지원을 바탕으로 추진된 연구·교육 활동의 결실로, 영남대는 앞으로도 RISE 사업의 ‘자율주행 모빌리티 실증 혁신랩’을 통해 지역과 산업이 요구하는 실천형 인재 양성과 기술 기반 사회문제 해결 성과를 지속적으로 창출해 나갈 계획이다.