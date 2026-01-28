‘트렌드 코리아 2026’이 선정한 올해의 핵심 트렌드 중 하나는 ‘레디코어(Ready-core)’다. 준비된 상태가 삶의 핵심 가치가 됐다는 뜻이다. 이 개념은 단순한 유행어가 아니다. 지난 30년간 우리 사회가 길러낸 ‘자기주도 학습 세대’의 집단적 특성이 응축된 결과다. 유년기부터 생활계획표와 목표 관리에 익숙했고, 중·고교 시절에는 스스로 계획하고 실행하는 훈련을 반복했다. 아직 오지 않은 미래를 미리 설계하는 태도가 생활 방식으로 굳어졌다.

이 성향은 자산 형성과 노후 준비에서도 뚜렷하게 나타난다. 최근 2030세대 사이에서 확산된 ‘부동산 임장’이나 온라인 스터디는 단순한 투자 열풍과는 결이 다르다. 당장 매매를 하지 않더라도 미래의 거주 공간과 자산 기반을 미리 탐색하는 행위에 가깝다. 사회에 첫발을 내딛자마자 연금저축이나 개인형퇴직연금(IRP)에 가입해 은퇴 이후를 설계하는 모습도 이제 낯설지 않다. 이런 모습은 한편으로는 반갑지만 동시에 씁쓸하다. 시행착오를 겪으며 젊음을 소비하기보다 미래 불안이 현재의 긴장을 정당화하고 있기 때문이다. 상담 현장에서 만난 2030세대는 부모 세대와 전혀 다른 환경을 이야기한다. 부모 세대가 비교적 안정적인 일자리와 주거를 바탕으로 노후를 준비했다면, 지금의 2030세대는 불안정한 고용 구조와 급등한 집값 속에서 훨씬 이른 시점부터 노후 부담을 짊어진다.

그렇다면 2030 레디코어 세대의 자산관리는 어떤 방향이어야 할까. 아직 모아둔 자산은 많지 않지만 이들에겐 다른 세대보다 강력한 무기가 있다. 바로 시간이다. 관건은 이 시간을 어떻게 활용하느냐다. 해답은 ‘시간의 플라이휠’을 돌리는 데 있다.

플라이휠은 처음 회전시킬 때 큰 힘이 들지만 한 번 돌아가기 시작하면 관성으로 회전이 유지되는 장치다. 자산관리에서도 마찬가지다. 예를 들어 100만원을 연 5%로 운용하면 10년 후 162만9000원이 된다. 증가액은 63만원에 불과하다. 하지만 20년 후에는 265만원, 30년 후 432만원, 40년 후 704만원으로 불어난다. 같은 10년이라는 시간이 지날수록 증가폭은 점점 커진다.

이 현상의 핵심은 복리다. 단리는 원금에만 이자가 붙지만 복리는 이자에도 이자가 붙는다. 1000만원을 연 5% 단리로 10년 운용하면 1500만원이 된다. 복리로는 1628만원이다. 20년이면 단리 2000만원, 복리 2653만원, 40년이면 단리 3000만원에 비해 복리는 7040만원으로 격차가 두 배 이상 벌어진다. 수익률이나 원금보다 더 강력한 변수는 시간이다. 25세부터 55세까지 30년간 매년 900만원을 연 4%로 투자하면 약 5억 원을 마련할 수 있다. 반면 10년 늦은 35세부터 시작하면 같은 목표를 위해 연 1695만원이 필요하고 45세부터라면 연 4200만원을 투자해야 한다.

2030세대가 플라이휠을 제대로 돌리기 위해서는 시작단계부터 생애 재무목표에 맞춘 설계가 필요하다. 월 50만원의 여력이 있다면 처음부터 결혼 자금 20만원, 주거 자금 20만원, 노후 자금 10만원으로 나눠 시작하는 편이 낫다.

무엇보다 중요한 점은 플라이휠이 일찍부터 천천히 돌아가기 시작한다는 것이다. 시간을 아군으로 만든 자산관리는 생각보다 훨씬 가볍다. 2030 레디코어 세대에게 필요한 건 더 높은 수익률이 아니라 시간을 믿고 끝까지 버티는 전략이다.

민주영 신영증권 연금사업부 이사 경영학(연금금융) 박사