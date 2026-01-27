“당대표로 계실 때 정치 입문 권유” “지역구까지 내주겠다고 하셨다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김동연 경기도지사는 27일 “이해찬 총리님, 아직 하실 일이 많으셨는데 너무도 일찍 떠나셨다”며 고(故) 이해찬 전 국무총리를 향한 애도를 표했다.

김 지사는 이날 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 이 전 국무총리의 빈소를 조문한 뒤 페이스북에 올린 글에서 “총리님은 제게도 멘토 같은 분이셨다”며 고인을 추모했다.

김 지사는 “총리님은 제게도 멘토 같은 분이셨다”라며 “당대표로 계실 때, 제게 정치 입문을 권하며 자신의 지역구까지 내어주겠다고 하셨다. 그만큼 개인의 영달보다 대의와 공적 가치가 늘 먼저인 분이셨다”고 했다.

이어 “마지막까지 소임을 다하고자 하셨던 그 걸음의 무게를 생각한다”며 “총리님께서 평생을 바쳐 지키고자 하셨던 민주주의와 평화, 그 뜻을 굳게 이어 나가겠다”고 적었다.

김 지사는 “총리님, 진심으로 감사했습니다. 편히 안식하시길 마음 다해 기원합니다”고 했다.