다비치안경은 ‘해피 바이러스 캠페인’을 통해 나눔의 가치를 확산하고 있다고 밝혔다.

이번 캠페인은 봉사·배려·미래의 의미를 담은 안경테 브랜드 비비엠(BIBIEM)의 ‘구매가 곧 나눔’이라는 가치에 기반해 기획됐다. 고객의 칭찬을 계기로, 현장에서 실천된 친절과 배려가 다시 사회로 이어지는 구조가 캠페인의 핵심이다. 일회성 기부를 넘어, 긍정적인 경험이 자연스럽게 나눔으로 확장되는 선순환을 지향한다.

선정된 안경사들은 기부 실행에 직접 참여하며, 지역별 보육시설을 선정해 자립기금을 지원한다. 해당 기금은 ‘디딤돌 청소년 자립 기금’으로 월세 및 생활비 지원에 활용되며, 안경사 진로를 희망하는 이들을 위한 ‘디딤돌 성장 멘토링’도 함께 진행된다. 이번 기부금의 총 규모는 2,000만 원이다.

다비치안경은 현장에서 시작된 작은 실천이 지역사회로 이어질 수 있도록, 앞으로도 나눔 활동을 지속 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 소외 계층에게 실질적인 도움을 제공함으로써 기업의 사회적 책임을 실현하고, 고객·안경사·지역사회가 함께하는 더불어 사는 사회 조성에 기여한다는 방침이다.

다비치안경은 2025년 하반기 고객 칭찬을 바탕으로 총 20명의 친절 안경사를 선정했다. 선정된 안경사는 공주산성시장점 정호윤, 마산댓거리점 김성곤, 미금역5번출구앞점 정성현, 복현오거리점 이효진, 남악점 윤진희, 하양점 이성철, 인천연수점 허은, 칠곡점 이상직, 창원팔용동주민센터옆점 류지인, 송도월드마크2단지점 김호성, 대구만촌점 김지훈, 대구동성로점 전문석, 서면점 백진하, 칠곡점 양지애, 경산점 전미정, 아산탕정역점 권진준, 김천점 김경식, 평택고덕신도시점 윤영운, 대구동성로점 김준래, 송탄점 김태형으로 모두 20명이다.