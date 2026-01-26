[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 설 명절을 맞아 민생 경제에 활력을 불어넣기 위해 내달 3일부터 포항사랑상품권 600억원을 10% 특별 할인 판매한다고 26일 밝혔다.

특별 할인은 지류 200억원, 카드·모바일(포항사랑카드) 400억원 등 총 600억원으로 예산 소진 때 종료한다.

포항시는 지류 상품권 발행 규모를 지난해 설 명절보다 50억원 늘려 200억원을 전통 시장과 골목 상권에 유통해 소상공인의 카드 수수료 부담을 던다.

지난 16일 발행한 포항사랑카드 230억원 완판에 이어 이번 설 명절 600억원 발행 등 올해 연초에 총 830억원의 포항사랑상품권을 판매해 민생 경제에 활력을 불어넣고 지역 경기의 빠른 회복에 힘을 보탠다.

특히 시는 1월 할인율 9%에서 1%를 상향해 이번 특별 할인 기간 할인율 10%를 적용해 개인 구매 한도 역시 애초의 40만원에서 50만원으로 확대했다.

포항사랑카드 보유 한도도 애초 70만원에서 80만원으로 상향 조정해 소비가 늘어나는 설 명절 기간 시민 가계 부담을 줄이고, 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 증대에 이바지할 계획이다.

포항사랑상품권 개인 구매 한도는 지류와 카드·모바일을 통합해 월 50만원까지다. 지류 상품권은 최대 30만원까지만 구매할 수 있다.

포항사랑카드의 보유 한도는 80만원이다.

지류 상품권은 165개 판매 대행 금융기관에서 구매할 수 있고 카드·모바일은 내달 3일 0시15분부터 ‘’iM샵 앱‘ 또는 104개 판매 대행 금융기관 영업점에서 충전할 수 있다. 판매 대행 금융기관은 시 포항사랑상품권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

포항사랑카드는 실물 카드 결제 외에도 삼성페이, 네이버페이 QR, 모바일 앱 ‘iM샵’ QR 등 다양한 결제 수단을 지원한다.

지역 2만5150개 가맹점과 타보소 택시 앱(자동결제), 먹깨비 배달앱도 편리하게 사용할 수 있다.

이강덕 포항시장은 “연초 대규모의 포항사랑상품권 발행이 시민과 소상공인 모두에게 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 도움을 주고 지역 경기 회복의 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 포항 경제가 살아날 수 있도록 상품권 활성화 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.