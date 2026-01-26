[고현정 인스타그램]
[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 고현정이 그룹 다비치의 공연 중 ‘촬영금지’인 상황에서 관람 인증샷을 남겨 논란이 일고 있다.

고현정은 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 서울 KSPO DOME에서 열린 다비치 콘서트 ‘타임 캡슐 : 시간을 잇다’ 관람 인증샷을 남겼다.

고현정은 영상과 함께 “노래며 미모며 감동감동감동”이란 글을 올렸다.

그는 다비치가 공연 중간 무대 중앙으로 달 모양의 장치를 타고 ‘안녕이라고 말하지마’를 부르며 등장하는 모습을 영상으로 담았다.

다비치의 응원봉을 손목에 차고 있는 고현정의 손과 무대 위에서 노래 중인 다비치의 멤버 이해리와 강민경의 모습도 사진으로 올렸다.

다비치의 멤버 강민경은 공연 후 고현정의 SNS 게시글을 자신의 계정에 다시 공유하면서 “현정 언니”라는 멘트와 함께 하트 이모티콘으로 감사의 인사를 전했다.

일부 누리꾼들은 이날 다비치의 공연은 촬영이 금지됐었다며 ‘매너’ 논란이 이어졌다.

이 공연은 사진과 영상 모두 촬영이 금지됐지만 앙코르 시간에만 촬영이 허용됐다.

공지를 통해 공연 전부터 촬영이 금지됨을 알렸고 스태프들은 중간중간 촬영이 안된다는 문구를 들고 객석을 오가기도 한 것으로 전해졌다.

강민경이 “촬영을 해도 된다”고 한 시점은 앙코르때였다. 고현정은 공연 영상을 올렸으나 이후 삭제했다.


