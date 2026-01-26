[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의회가 민생 현안 해결과 정책 대안 마련을 위한 상반기 정책연구용역에 착수했다.

도의회는 26일 의정회의실에서 ‘2026년 제1회 정책연구용역 심의위원회’를 열고, 의원 연구단체 8곳이 제안한 정책연구 과제를 최종 확정했다. 이번 연구에는 총 1억6000만원의 예산이 투입되며, 오는 5월까지 현장 중심으로 진행된다.

선정 과제는 사회복지부터 미래 산업까지 도민 생활과 밀접한 분야를 폭넓게 포함했다. 디지털문화연구회는 ‘경상남도 공공영역 생성형 인공지능(AI) 활용 실태 분석 및 정책 가이드라인 수립’을 통해 행정 혁신 방안을 모색한다. 경남관광마케팅연구회는 ‘체류형 관광 거점(워케이션) 인프라 표준 모델’ 연구를 통해 지역 관광 활성화 전략을 제시할 계획이다.

이와 함께 ▷청년복지정책 구상(인구감소대응연구회) ▷고령층 평생학습 활성화 방안(경남교육발전연구회) ▷공연예술문화 활성화 방안(경남역사문화연구회) ▷다문화가정 공공서비스 인력 활용 방안(다문화연구회) 등이 연구 과제로 선정됐다.

지방의회 전문성 강화를 위한 교육 체계 수립(지방의회발전연구회)과 사회복지 분야 의정활동 방향 연구(사회복지연구회)도 함께 추진된다.

도의회는 정책연구 결과의 투명성을 높이기 위해 연구 성과를 누리집을 통해 공개하고 있다. 이번 연구 결과 역시 최종 보고서 형태로 도민에게 공개될 예정이다.

한편 지난해 지방의회로서는 이례적으로 열려 호평을 받았던 정책 대토론회는, 올해 상반기에는 의회 기수 교체에 따른 임기 개편 등 일정 여건을 고려해 일괄 개최 대신 연구 과제별 개별 토론회 방식으로 운영된다.

서민호 정책연구용역 심의위원장은 “정책연구용역은 도민의 목소리를 제도적 성과로 연결하는 출발점”이라며 “연구 성과를 투명하게 공개하고 도민이 체감할 수 있는 정책 대안을 마련하겠다”고 말했다.