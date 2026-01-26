링컨 항모전단 중동행 이어 美 F-15·英 유로파이터 전투기들도 인근 배치 이란 “어떤 형태의 공격도 전면전으로 간주”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국이 반(反) 정부 시위대를 유혈 진압한 이란 정부에 경고하며 중동에 전력을 집결시키자, 이란이 수도 테헤란에 피로 얼룩진 성조기 형상의 대형 벽화를 내걸며 경고했다.

AP 통신은 25일(현지시간) 테헤란 도심 광장에 있는 대형 광고판에 미국 항공모함과 전투기들이 파괴되고 좌초된 이미지를 담은 그림이 걸렸다고 보도했다. 공격에 격추된듯 널부러진 전투기들의 모양은 멀리서 보면 미국 국기인 성조기에서 별의 형상과 비슷하게 그려졌다. 벽화는 전투기에서 흘러나온 피가 바다로 흘러가는 모습을 담았는데, 이는 성조기의 붉은색 줄무늬로 보인다. 한쪽에는 영어와 페르시아어로 “바람을 뿌리면 회오리를 거두게 될 것”이라는 문구가 쓰여있다.

전체적으로 미국이 이란을 공격한다면 더 큰 보복을 맞게 될 것이란, 이란 정부의 경고를 담은 벽화다.

이란 고위 당국자는 지난 24일 로이터 통신에 “제한된 공격, 전면적 공격, 외과 수술식 공격, 물리적 공격 등 그들이 뭐라고 부르든 간에 어떤 형태의 공격도 우리를 향한 전면전으로 간주해 가장 강력한 방식으로 대응할 것”이라고 경고했다. 이란 혁명수비대 사령관도 “그 어느 때보다 준비가 돼 있다”며 “방아쇠에 손가락을 올려두고 있다”고 말했다.

미국은 이란의 시위대 유혈 진압이 국제 문제로 비화되자, 이란 주변에 해상, 공중 전력 배치를 늘리고 있다. 에이브러햄 링컨호과 구축함 3척으로 구성된 항모 전단이 지난주 초 남중국해에서 출발해 중동으로 향했다. 이미 바레인 항구에 연안전투함 3척도 입항했다. 페르시아 해상에 이미 미 해군 구축함 2척도 배치됐다.

유럽 지역에 배치된 미군과 영국군 공군 전투기들도 중동 지역으로 이미 전개했다. 미국 494전투비행대대 소속 F-15 스트라이크 이글 전투기가 중동 기지에 착륙했고, 영국 국방부도 지난 22일 방어 차원에서 유로파이터 파이푼 전투기들을 카타르에 배치한 상태다.