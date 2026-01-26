[헤럴드경제=박상현 기자] 글로벌 라이브스트리밍 플랫폼 비고 라이브(Bigo Live)가 주최한 연례 시상식 ‘비고 어워즈 갈라 2026(Bigo Awards Gala 2026)’가 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 성황리에 마무리됐다.

이번 행사는 두바이, 라스베이거스, 싱가포르 등에 이어 서울에서 처음 개최된 것으로, 전 세계 라이브스트리밍 크리에이터들이 한자리에 모였다. 행사에는 32개국에서 약 1500명의 크리에이터와 인플루언서가 참석했다. 공연과 시상식, 인터랙티브 프로그램은 비고 라이브 플랫폼을 통해 전 세계에 동시 생중계됐다.

이번 서울 행사는 비고 라이브 싱가포르 글로벌 본사가 주최하고, 국내 미디어 콘텐츠 기업 스타인티비(Starintv)가 총괄 운영 및 주관을 맡았다. 주최 측에 따르면 약 2시간 동안 진행된 갈라의 동시 시청자 수는 최대 약 63만 명으로 집계됐다. 시청 국가는 약 150개국에 달했다.

시상은 지역별·대륙별·글로벌 부문으로 나뉘어 진행됐다. 각 국가를 대표하는 인기 호스트와 크리에이터 그룹을 선정하는 지역 톱 어워드를 시작으로, 대륙별 톱 어워드와 글로벌 톱 어워드가 이어졌다. 글로벌 톱 패밀리, 글로벌 톱 타이쿤 부문에서는 플랫폼 내 글로벌 참여도가 높은 개인과 크리에이터 그룹이 수상했다.

이번 행사는 오프라인 시상식과 온라인 참여를 결합한 하이브리드 형식으로 진행됐다. 시청자들이 단순 시청을 넘어 실시간 투표, 참여형 이벤트에 직접 참여하는 형태다. 또한 현장에서는 라이브 댄스 챌린지, 비고 라이브의 ‘보트박스(Votebox)’를 활용한 실시간 투표, 경품 추첨 등 다양한 인터랙티브 프로그램이 진행됐다. 안성호 스타인티비 대표는 “라이브스트리밍 플랫폼의 시상식은 구조 자체가 기존 시상식과 다르다”며 “시청자가 실시간으로 반응하고 투표하며 참여하는 것이 핵심”이라고 말했다.

이날 행사는 가수 세븐과 방송인 올리비아 아이에이치(Olivia IH)가 공동 진행을 맡았다. 걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)와 트리플에스(tripleS)가 축하 무대를 선보였다. 이 밖에도 베트남, 프랑스, 인도네시아, 일본, 중동 지역 크리에이터와 아티스트들이 무대에 올라 글로벌 라인업을 구성했다.

안 대표는 서울 개최 배경에 대해 “서울은 글로벌 콘텐츠를 동시에 시험하기에 적합한 도시”라고 설명했다. 그는 “콘텐츠 제작 인프라와 크리에이터 생태계, 새로운 형식에 대한 수용도가 모두 갖춰진 시장”이라며 “한국의 제작 역량을 플랫폼 기반 글로벌 이벤트에 적용할 수 있다는 점을 보여준 사례”라고 말했다. 이어 “비고 라이브 입장에서는 국경을 넘는 크리에이터 생태계를 보여주는 자리였고, 국내 운영사로서는 대규모 플랫폼 중심 제작을 실험할 수 있는 기회였다”고 덧붙였다.

안 대표는 또 “스타인티비는 그동안 글로벌 플랫폼과 한국 콘텐츠를 연결하는 프로젝트를 지속적으로 기획·운영해 온 콘텐츠 전문 기업으로, 이번 BIGO LIVE Global Awards Gala 역시 단순한 해외 행사의 한국 개최가 아니라, 한국의 콘텐츠·인플루언서·제작 역량을 글로벌 플랫폼과 결합해 새로운 형태의 글로벌 이벤트로 확장하는 프로젝트라는 점에서 저희의 방향성과 정확히 맞닿아 있었다”며 “궁극적으로는 한국 콘텐츠 산업이 제작 중심 산업을 넘어, 플랫폼과 함께 성장하는 구조로 진화하는 데 중요한 역할을 하게 될 것이라 기대한다”고 했다.