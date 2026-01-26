올해 첫 전략회의 개최 10개 해외지역본부 참여

[헤럴드경제=정경수 기자] 코트라는 서울 본사에서 강경성 사장 주재로 ‘2026년도 해외지역본부 수출·투자 전략회의’를 개최했다고 26일 밝혔다. 이날 회의에는 북미·중국·유럽·일본 등 전 세계 10개 해외지역본부장이 화상으로 참석해 상반기 수출·투자 전략과 주요 성과를 점검했다.

이번 회의는 지난해 말 대통령 주재 업무보고와 올해 초 산업통상자원부 산하 공공기관 업무보고에서 제기된 지적·개선사항의 이행 상황을 점검하고, 사상 최대 수출 및 외국인 투자유치 실적 달성을 위한 전사적 실행 전략을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 권역별 수출·투자 확대 전략과 함께 수출 다변화를 위한 K-소비재 해외 진출 지원 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.

권역별로는 미국의 경우 관세 판결에 따른 후속 대응과 전략적 해외 진출 방안을, 중국은 정상 순방 후속 조치에 따른 공급망 및 소비재 협력 방안을 집중 논의했다. 유럽연합(EU)은 현장 기회요인을 활용한 사업 다변화 방안을, 일본은 수소·배터리·반도체·조선 등 4대 전략 산업 협력 방안을 점검했다. 중동·아프리카·인도·동남아 등 신흥시장은 정상 순방 후속 사업과 현지 정부 정책 연계 사업을 적극 활용하기로 했다.

코트라는 K-소비재 수출 확대를 위해 국내 유통 플랫폼 기업과의 협업 체계를 구축하고, 소비재 물류데스크 확대, 수출 바우처를 활용한 물류·인증 지원 강화 등을 통해 기업들의 수출 애로를 해소한다는 방침이다. 이를 통해 글로벌 문화로 자리 잡은 한류를 실질적인 소비재 수출 성과로 연결하겠다는 계획이다.

아울러 현장 중심의 대고객 서비스 혁신도 추진한다. 해외무역관 공간을 무료로 제공하는 ‘열린무역관’의 현장 상담 기능을 강화하고, 이용 대상을 기존 수출기업에서 해외 교민까지 확대한다. 수요자 관점의 행정 프로세스 간소화도 병행해 고객 만족도를 높일 계획이다.

강경성 코트라 사장은 “지난해 품목과 시장 다변화의 성과가 7000억달러 수출이라는 결과로 나타났다”며 “권역별 기회요인을 활용한 K-소비재 진출 지원을 통해 수출 다변화 구조를 더욱 공고히 하고, 올해에도 사상 최대 수출·투자를 이어가기 위해 전사적 노력을 기울이겠다”고 말했다.