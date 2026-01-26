백경현 시장 “매년 보급 물량 늘려 ‘청정환경 도시 구리시’ 실현하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 지난 23일 전기자동차 보급 사업공고를 통해 대기환경 개선과 온실가스 배출 저감을 위한 ‘2026년 친환경 자동차 보급 사업’을 추진한다고 밝혔다.

이번 친환경 자동차 보급 사업은 전기자동차, 전기 이륜차, 수소전기차, 어린이 통학용 LPG 차량 등을 대상으로 하며, 연간 총 818대를 지원할 계획이다.

특히 올해부터는 전환 지원금 제도가 새롭게 도입돼, 기존 내연기관 차량을 매매 또는 폐차한 후 전기 승용차나 전기 화물차를 구매하는 개인에게는 최대 130만원의 추가 지원금이 지급된다.

차종별 지원 물량은 ▷전기자동차 739대 ▷전기 이륜차 40대 ▷수소차 38대 ▷어린이 통학용 LPG 차량 1대이다. 지난해에는 총 581대를 지원했으며, 올해는 800대 이상 보급을 목표로 사업을 확대 추진한다.

전기자동차 보급 사업공고를 시작으로 차종별 보조금 지원사업이 순차적으로 진행될 예정이며, 지원 자격과 세부 보조 금액 등 자세한 사항은 구리시청 홈페이지에 게시되는 사업공고를 통해 확인할 수 있다.

백경현 구리시장은 “배기가스 배출이 없는 친환경 자동차 보급 확대를 통해 대기오염을 줄이고, 매년 보급 물량을 지속적으로 늘려 ‘청정환경 도시 구리시’를 실현하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.