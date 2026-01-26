[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 고용노동부와 한국고용정보원이 주관하는 2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차성과평가에서 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받았다고 26일 밝혔다.

이번 평가에서 영남이공대는 대학일자리플러스센터 사업(재학생 맞춤형 고용서비스 사업, 졸업생 특화 프로그램 사업)을 비롯해 고교생 맞춤형 고용서비스 사업까지 모든 사업에서 우수 평가를 획득하는 성과를 거뒀다.

특히 대학일자리플러스센터 사업은 평가 결과에 따라 지원기간 연장이 확정되며, 사업 운영의 우수성과 지속가능성을 공식적으로 인정받았다.

이번 평가는 참여자 발굴과 서비스 품질, 프로그램 운영 체계, 유관기관 협업, 취업 연계 성과, 사후관리 등 고용지원 전 과정을 종합적으로 점검하는 방식으로 진행됐다.

영남이공대는 대학 안팎의 수요를 촘촘히 연결하는 운영 체계를 구축하고, 학생과 청년의 ‘진로설계–취업준비–현장 연결–적응 지원’으로 이어지는 전주기 고용서비스 모델을 안정적으로 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.

대학일자리플러스센터 사업 분야에서는 학과별 전담 컨설턴트 배치를 통한 전공 맞춤형 상담, 단계별 진로·취업 설계를 지원하는 경력개발로드맵(IAP) 연계 상담, 정규교과와 비교과를 연계한 취업역량 강화 프로그램 운영 등이 주요 성과로 꼽혔다.

고교생 맞춤형 고용서비스 사업은 대구지역 직업계고 및 일반고와의 협력 체계를 바탕으로 찾아가는 설명회, 진로·취업 상담, 기업 탐방, 채용 설명회 등 대학–고교–기업 간 협력을 통한 취업 연계와 현장실습, 일학습병행과정 운영이 고교생들의 실질적인 취업 성과 창출로 이어졌다는 평가다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 최고 등급 평가는 대학이 추진해 온 현장 밀착형 취업지원과 지역 연계 고용서비스가 대외적으로 인정받은 결과이다”라며 “앞으로도 재학생과 졸업생, 지역 청년과 고교생을 아우르는 맞춤형 고용서비스를 지속적으로 고도화해 지역과 함께 성장하는 직업교육 중심 대학의 역할을 강화해 나가겠다”라고 말했다.