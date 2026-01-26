[헤럴드경제=박연수 기자] 대형마트 위스키 시장에도 소비 양극화 현상이 나타나고 있다. 고환율·고물가가 장기화되며 3만원 이하 가성비 제품 혹은 10만원 이상 프리미엄 제품의 수요가 증가하면서다.

26일 업계에 따르면 대형마트 3사(이마트·롯데마트·홈플러스) 모두 위스키 판매에서 양극화 현상이 뚜렷했다.

먼저 지난해 이마트에서 판매된 3만원 이하 초저가 위스키 매출은 전년 대비 30% 증가했다. 10만원 이상 20만원 미만 제품 매출은 34%, 20만 원 이상 초고가 제품 매출은 28% 성장했다. 3만원 초과 10만원 미만 제품 매출이 19% 감소한 것과는 대조적이다.

롯데마트는 프리미엄 위스키 제품 성장이 두드러졌다. 10만원 이상 프리미엄 위스키의 매출 비중이 2024년 42.9%에서 지난해 49.0%로 확대됐다. 또 실속형 수요도 늘어나면서 3만원 미만 저가 제품 매출 비중은 같은 기간 7.6%에서 8.6%로 소폭 높아졌다.

반면 중저가 제품은 부진했다. 3만∼10만원 사이의 중간 가격대 비중은 49.5%에서 42.4%로 7.1%포인트 줄었다.

홈플러스에서도 지난해 10만원 이상 프리미엄 위스키 매출은 전년과 비교해 20%가량 증가했다. 특히 버번 위스키 카테고리 매출이 30% 증가했다.