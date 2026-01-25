[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘얼굴 천재’로 불린 가수 겸 배우 차은우(본명 이동민)가 연예인 역대 최대 규모인 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸인 가운데, 그의 소득과 기부 규모에 대해 대중의 관심이 쏠리고 있다.

서울지방국세청은 지난해 차은우를 상대로 고강도 세무조사를 진행한 결과 200억 원이 넘는 소득세 추징을 통보했다. 국내 연예인 중 최대 규모이며, 세계적으로도 판빙빙, 정솽, 크리스티아누 호날두 등에 이어 6위에 해당하는 기록이다.

국세청은 차은우가 어머니 최모 씨가 세운 A 법인을 통해 세금을 탈루했다고 보고 있다. A 법인은 차은우의 연예 활동과 관련해 실제로 용역을 제공하지 않은 ‘페이퍼컴퍼니’임에도 용역을 제공한 것처럼 속여 대금을 지급받는 방식으로 소득이 분산돼, 최고 45%에 달하는 소득세율을 피하고 소득세율보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받았다는 것이다. A 법인이 차은우 부모의 식당이나 비상주 사무실에 주소를 둔 점도 페이퍼컴퍼니 의혹을 뒷받침하는 정황이다.

추징 금액이 200억 원이라는 점에 비춰 해당 기간 차은우의 소득이 800억~1000억원일 것이라는 추정이 나온다. 기존에 납부한 세금 200억원, 추징 세금 200억원을 세율로 따져 역산한 것이다.

누리꾼들은 차은우의 이 같은 소득에 놀라고 있다. 한 누리꾼은 “유명하기는 하지만 노래나 영화, 드라마가 크게 히트한 작품이 없는데도 이 정도라니”라고 적었고, 다른 누리꾼은 “‘얼굴 천재’라는 별명 하나로 웬만한 기업 뺨치네”라고 했다.

차은우의 ‘소소한 기부’ 내역도 화제가 되고 있다. 차은우는 2019년 강원 산불 피해 복구에 1000만 원, 2020년 코로나19 성금 3000만 원, 2023년 아이스버킷 챌린지 1000만 원, 2025년 산불 피해 성금 1억 원 등을 기부했다. 확인된 현금 기부 총액은 약 1억 5000만 원 수준. 그가 벌어들인 어마어마한 소득과 비교하면 실망스러운 수준이라는 반응이 많다.

차은우 측은 탈세 혐의를 부인하고 있다. A 법인 측은 “판타지오 대표가 수차례 교체되는 과정에서 연예 활동의 안정성에 대한 불안이 컸고, 이를 보호하기 위해 모친이 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 된 것”이라며 “A 법인은 대중문화예술기획업으로 정식 등록된 업체로, 실체 없는 페이퍼컴퍼니가 아니다”라고 주장한 것으로 전해졌다.