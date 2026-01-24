[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 23일부터 2월 10일까지 농업인과 농촌여성, 교육 희망자 등 2,000여 명을 대상으로 ‘2026년 새해농업인 실용교육’을 실시한다.

이번 교육은 각 읍·면 행정복지센터와 달성군농업기술센터 등에서 진행되며 달성군 9개 읍·면을 순회하는 방식으로 운영된다.

새해를 맞아 변화하는 농업 환경과 현장 수요를 반영한 최신 농업 정보를 제공하는 것이 목적이다.

교육은 품목별 핵심 재배기술과 현장 애로사항 해결 사례를 중심으로 구성되며 2026년 농촌지도사업과 주요 농업정책 전반도 함께 다뤄진다.

이 외에도 공익직불금 의무교육, 농업인 안전교육과 함께 올해 새롭게 추진되는 농민수당 지원 사업과 ‘농업e지’를 활용한 농업경영체 등록정보 갱신 안내도 병행된다.

주요 교육 과목은 벼·원예작물·과수 재배기술로, 농업기술센터 작목별 담당자가 직접 교육에 나선다. 기후변화에 따른 병해충 발생 대응 방안과 작목별 현장 진단 사례를 공유하고, 지역별 핵심 작목과 연계한 맞춤형 교육을 제공할 계획이다.

최재훈 달성군수는 “새해농업 실용교육은 한 해 영농의 방향을 설정하는 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 현장에 필요한 기술과 정보를 지속적으로 제공해 농업인의 실질적인 소득 향상과 농업경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.