[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 23일 천마체육관에서 대구시 노인일자리 사업인 ‘즐거운 생활지원단(이하 즐생단)’ 발대식을 개최했다.

이날 발대식에는 노인일자리 참여자와 영남이공대, 대구시, 시니어클럽 관계자 등 650명규모가 참석해 지역사회 고독사 예방과 복지위기가구 지원을 위한 협력 의지를 다졌다.

즐생단은 일상 속 안부 확인과 생활 밀착형 모니터링을 통해 사회적 고립 가구를 조기에 발견하고 필요한 복지서비스로 연계하는 인적안전망 사업이다.

영남이공대와 대구시, 시니어클럽, 지역 복지관이 협업해 단원 직무교육을 수료한 뒤 읍·면·동 및 복지관에 파견, 고독사 위험군과 복지 위기가구를 발굴하고 복지서비스 연계까지 지원한다.

특히 즐생단은 3년 전 시작된 이후 현장 경험을 통해 운영 모델을 고도화해 왔으며 2026년에는 ‘위험군 발굴’에 더해 고독사 발굴·관리, 복지위기가구 발굴 및 지원 등 복지서비스 업무 전반으로 기능을 확대하고 발굴 대상도 1인 가구에 국한하지 않고 한부모·발달장애 자녀 세대 등 위험도가 높은 대상(다인가구 포함)까지 폭넓게 설정했다.

2026년 즐생단은 1월 23일부터 오는 11월 22일까지 약 10개월간 운영되며 60세 이상 사회복지 관련 자격증 소지자 또는 관련 업무 유경력자 등을 중심으로 총 606명 규모로 구성됐다.

기본적으로 읍·면·동별 2인 1조로 배치되고 복지관 수요에 따라 추가 파견도 가능하도록 설계했다.

영남이공대는 발대식 개최 지원뿐 아니라 즐생단의 현장 투입 전 전문 직무교육을 집중 지원한다.

교육은 영남이공대 사회복지서비스과에서 진행하며 개인정보 보호, 고독사 위험군 및 복지위기가구 이해, 방문 실태조사 수행 방법, 면담·상황 대처, 자살 징후 포착 등 현장에서 요구되는 실무 중심 교육으로 진행할 예정이다.

영남이공대는 전문 교육과 현장 연계를 통해 단원 역량을 높여 인적안전망이 지속 가능한 복지 파트너로 작동하도록 뒷받침한다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 대구시·시니어클럽·복지관과의 민·관·학 협력을 더욱 공고히 해 고립은 줄이고 이웃은 더 가까워지는 지역 돌봄 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.