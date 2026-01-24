[헤럴드경제=김성훈 기자] 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장이 베트남 출장 중 쓰러져 아직 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

민주평통은 이날 베트남 출장 중 건강 악화로 병원에 이송된 이 수석부의장 상태에 대해 “현재 심장 스텐트 시술 경과를 지켜보고 있는 중”이라며 “어제(23일)보다는 호흡 등이 다소 안정적이나 의식은 아직 돌아오지 않은 위중한 상태”라고 전했다. 이어 “주베트남대사관, 총영사관 등과 적극 협력하며 대응하고 있다”고 덧붙였다.

이 부의장은 베트남 호찌민 출장 중 심근경색으로 건강 상태가 악화됐다. 이후 현지 병원으로 응급 이송됐다. 상황을 보고받은 이재명 대통령은 조정식 대통령 정무특보를 베트남에 급파했다. 더불어민주당의 김태년·이해식·이재정·최민희 의원도 이날 오전 병원에 도착, 중환자실을 찾았다.

이 부의장은 7선 의원 출신으로 1952년생이다. 그는 지난해 10월에는 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.