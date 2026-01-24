[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 22일 천마아트센터 이시원글로벌컨벤션홀에서 ‘YU-ESG 경영 비전 선포식’을 개최하고 대학 ESG 경영 비전을 공식 선언했다.

이번 선포식은 ESG 경영을 대학의 핵심 운영 철학으로 정립하고 이를 대학 구성원과 지역사회에 공유함으로써 실천 중심의 ESG 경영 기반을 다지기 위해 마련됐다.

행사에는 학교법인 영남학원 한재숙 이사장, 영남대 최외출 총장을 비롯해 정태일 영남대 전 총동창회장(한국OSG 회장), 대구상공회의소 이상길 상근부회장, iM뱅크 기관영업그룹 최상수 부행장을 포함해 대학 본부 보직자, 교수·직원·학생 대표, 동문과 지역 주요 인사 등 60여명이 참석했다.

이번 YU-ESG 경영 비전 선포식은 영남대만의 고유한 ESG 브랜드를 대내외에 공식적으로 소개하는 자리로, 글로벌 지속가능성 담론을 대학 경영의 핵심 슬로건으로 구체화했다는 점에서 의미를 더했다.

영남대는 지구의 생태적 한계를 존중하면서도 모든 구성원이 사회적 기초를 보장받는 ‘더 안전하고, 행복한 세상’을 ESG 경영의 핵심 지향점으로 제시하고 이를 선언에 머무르지 않고 대학 운영 전반에 적용 가능한 실천 기준으로 구현해 나가겠다는 방향을 분명히 했다.

ESG를 외부 평가를 위한 기준이 아닌, 대학의 모든 의사결정과 운영에 적용되는 영남대학교만의 경영 철학으로 정립하겠다는 의지의 표현이다.

아울러 영남대는 교육·연구·조직과 운영에 더해, 영남대학교만의 고유한 자산인 K-Spirit 글로벌 공유를 ESG 가치사슬에 결합한 ‘가치사슬형 ESG 대학 모델’을 제안했다.

이를 통해 대학의 모든 교육과 연구 활동, 행정 운영과 대외 협력 과정이 ESG 철학 아래 유기적으로 연결되도록 하고 대학 차원의 실천이 지역과 세계로 확장되는 구조를 구축해 나갈 계획이다.

이러한 ESG 경영 철학은 교육·연구·조직과 운영·사회공헌·글로벌 협력 전반의 기본 운영 원칙으로 적용된다.

행사에서는 YU-ESG 경영 비전 수립 경과와 목표가 공유됐다.

재학생이 직접 제작한 ESG 실천 영상 공모전 수상작을 함께 시청하며 일상 속 ESG 실천의 진정한 가치와 의미를 되새겼다. 이어 YU-ESG 경영 비전 선언문 낭독과 함께 이사장, 총장, 교수·직원·학생 대표 등이 참여하는 비전 선포를 통해 ESG 경영을 공식화했다.

아울러 영남대는 비전 선포식 당일을 ‘YU-ESG 글로벌 도넛데이’로 지정하고 캠퍼스 전반에서 ESG 인식 확산을 위한 참여형 이벤트를 진행했다.

이번 행사는 도넛 경제학 개념에서 착안해 ESG와 지속가능성의 의미를 친숙하고 유쾌하게 전달하는 영남대만의 상징적 프로그램으로, ESG 비전 슬로건이 담긴 도넛 배포와 SNS 참여 이벤트 등을 통해 구성원들의 자발적 참여를 이끌어냈다.

이를 통해 ESG를 일상 속에서 함께 실천하는 가치로 확산시키는 계기를 마련했다.

최외출 영남대 총장은 “이번 비전 선포를 출발점으로 구성원 모두가 공감하고 참여하는 ESG 실천을 통해 지역사회와 인류 공동체를 위해 더 안전하고 행복한 세상을 만들어가는 대학의 모범사례가 되도록 노력하겠다”고 말했다.