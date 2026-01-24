[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 11일부터 16일까지 미국 애리조나주 템피 캠퍼스에서 열린 ‘2026 미국 애리조나 주립대(이하 ASU) 프레지던트 서밋’에 참가해 글로벌 인재 양성 전략을 발표하고 미래 교육 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 서밋은 급변하는 고등교육 환경 속에서 대학의 혁신과 미래 경쟁력을 모색하기 위해 마련됐으며 대구보건대 남성희 총장과 김영근 경영부총장을 비롯한 14개 한국 대학 총장단이 참석했다.

지난 13일 진행된 주제 발표 세션에서 대구보건대는 이주호 전 교육부장관이 제시한 ‘스카이 블루 레볼루션(Sky-Blue Revolution)’을 바탕으로 한 글로벌 보건 인재 양성 전략을 소개해 현지 대학 관계자들의 주목을 받았다.

발표자로 나선 김영근 경영부총장은 교육부 글로컬대학30 프로젝트에 선정된 대구보건대, 광주보건대, 대전보건대가 결성한 ‘한달빛글로컬보건연합대학’의 역량을 소개했다.

연합대학은 50년 이상의 보건 특성화 노하우를 바탕으로 교육과정 단일화와 현장 미러형 러닝센터 구축, 자율전공제 등 학사제도 혁신을 추진하고 있다.

이와 함께 치기공·안경·메디컬 산업을 아우르는 DOM(Dental·Optical·Medical) 콤플렉스 구축과 평생직업교육을 통해 궁극적으로 세계적 수준의 보건의료 교육 표준을 아시아로 확산할 계획이다.

방문 기간 중인 15일에는 가시적인 협력 성과도 도출됐다. 한국 대학 총장단은 미국 애리조나 주립대학교(ASU)와 ‘산업 밀착형 고등교육 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

특히 한달빛글로컬보건연합대학과 ASU는 연합대학이 추진 중인 교육과정 단일화와 표준화가 국제적으로 통용될 수 있도록, ASU의 협의·자문·컨설팅을 연계하는 협력 방안을 논의했다.

아울러 연합대학 교육과정을 아시아 지역으로 확산하는 과정에서 ASU의 선진 교수법과 AI 기반 교육 시스템을 접목하는 협력 방향도 공유했다.

이어 △간호학과 시뮬레이션센터 운영을 위한 교육 시나리오 공유 및 공동 개발 △한국형 정밀 의료정보 플랫폼을 활용한 교육·연구 협력 가능성도 검토했다. 이를 통해 보건의료 분야에서 현장성과 국제 경쟁력을 동시에 갖춘 글로벌 교육 협력 모델을 단계적으로 구체화해 나가기로 했다.

남성희 대구보건대 총장은 “이번 협약과 전략 논의는 우리 대학이 추진해 온 보건 특성화 교육 혁신을 글로벌 고등교육 현장과 연결한 의미 있는 출발점”이라며 “ASU와의 협력을 통해 연합대학 교육과정의 경쟁력을 높이고, 글로벌 현장에서 통용되는 보건의료 인재 양성 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.