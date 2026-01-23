[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 20일부터 21일까지 1박 2일간 경북 포항 라한호텔에서 ‘2025학년도 재정지원사업 성과포럼 및 AI비전 선포식·정책보고회’를 개최하고 대학의 교육혁신 성과를 공유하는 한편 AI 대전환 시대를 대비한 중장기 발전 비전을 공식 선포했다.

행사 첫날에는 ‘2025학년도 재정지원사업 성과포럼’이 열려 대학이 추진해 온 각종 재정지원사업의 운영 성과를 점검하고 우수사례를 공유하는 시간을 가졌다.

이재용 총장의 인사말을 시작으로 박민규 혁신지원사업단장이 2025학년도 재정지원사업 전반에 대한 성과를 발표하며 교수학습 혁신, 학생 상담·진로지도 체계 고도화, 취업 연계 교육 강화 등 주요 성과를 체계적으로 설명했다.

이어 진행된 교수학습연구대회 우수사례 발표에서는 치위생과 심은비 교수, 사회복지서비스과 정희열 교수가 실제 수업 현장에서 적용한 혁신 교수법과 학습 성과를 공유했다.

입시전담교원 면접 상담 우수사례 발표에서는 보건의료행정과 김윤정 교수, ICT반도체전자계열 정승현 교수가 학생 맞춤형 상담 전략과 실질적인 입시 지도 노하우를 소개해 큰 호응을 얻었다.

또 역량개발과 실전취업 교수법 특강과 대학생활·진로상담 이론 및 실습 과정이 이어지며 참석 교원들은 학생 지도에 바로 적용 가능한 실천 중심의 전문 역량을 강화하는 시간을 가졌다.

둘째 날에는 ‘영남이공대 AI비전 선포식 및 정책보고회’가 열려 AI 대전환 시대를 대비한 대학의 중장기 비전과 전략이 공식적으로 선포됐다.

AI비전 선포식에서는 교육과 행정 전반에 AI를 접목한 혁신 방향을 공유하고 향후 대학이 나아갈 디지털 전환 로드맵을 구성원들과 함께 확인했다.

특히 수업 혁신, 학습 지원, 행정 효율화 등 다양한 영역에서 AI 기반 시스템을 적극 도입해 교육의 질과 운영 효율을 동시에 높이겠다는 의지를 분명히 했다.

이어 영남이공대 이종락 기획처장이 ‘AI 대전환 시기 대학의 도약을 위한 우리의 준비’라는 주제로 서울대 이수화 교수가 ‘AI와 대학교육 혁신’이라는 주제로 각각 특강을 진행했다.

이번 선포식은 단순한 기술 도입을 넘어 대학 구성원 모두가 AI를 이해하고 활용하는 역량을 갖출 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄으며 영남이공대가 선도적으로 AI 기반 교육혁신 모델을 구축해 나가겠다는 비전을 공유하는 계기가 됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 재정지원사업 성과포럼과 AI비전 선포식은 우리 대학의 교육 혁신 성과를 공유하고 AI 대전환 시대에 대비한 미래 비전을 구성원들과 함께 확인하는 자리였다”며 “영남이공대는 재정지원사업을 통해 축적된 우수사례를 바탕으로 교육의 질을 높이고 AI 기반 교육·행정 혁신을 통해 학생 중심의 경쟁력 있는 대학으로 도약해 나가겠다”고 말했다.