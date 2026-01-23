청계동 청계산지구 내 392필지(총면적 17만8886㎡) 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 1월 29일 청계동주민센터에서 2026년부터 2027년까지 2년간 추진되는 ‘청계산지구 지적재조사사업’에 대한 주민설명회를 개최한다.

지적재조사사업은 토지의 실제 이용 현황과 일치하지 않는 종이 지적도의 경계를 정확하게 재측량하여 디지털 지적으로 전환하는 국가사업으로, 과거 기술력의 한계로 발생했던 지적도와 실제 경계의 불일치를 해소하고, 시민의 소중한 재산권을 명확히 하는 데 목적이 있다.

특히, 측량 및 등기 비용 등 주민들이 부담해야 할 비용을 국가가 지원해 사업 추진에 따른 주민들의 경제적 혜택도 크다.

이번 지적재조사사업 대상지는 청계동 청계산지구 내 392필지(총면적 17만8886㎡)로, 이번 사업이 원활하게 추진될 경우 ▷불규칙한 토지 형태의 정형화 ▷도로가 없는 맹지 해소 등을 통해 사업 대상 토지의 이용 가치가 크게 향상될 것으로 기대된다.

다만, 지적재조사지구로 최종 지정되기 위해서는 토지소유자 총수의 3분의 2 이상과 토지면적 3분의 2 이상의 동의가 반드시 필요한 만큼, 시는 이번 설명회를 통해 사업의 상세한 추진 과정과 기대효과를 설명하고, 토지소유자들의 궁금증을 실시간으로 해소한다는 계획이다.

이경미 민원지적과장은 “이번 사업은 청계산지구의 토지 가치를 한 단계 높이고 시민들의 재산권을 더욱 확고히 보호하기 위한 중요한 과정”이라며, “주민들의 의견을 적극적으로 수렴하여 추진할 예정인 만큼, 이번 사업에 대한 토지소유자분들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 전했다.