라이브 한정 추가 혜택…누적주문금액 38.4% 증가

[헤럴드경제=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 23일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 카카오쇼핑라이브를 통해 ‘BBQ 스모크치킨 빅 세일’을 진행한다.

이번 라이브 방송에서는 BBQ 스모크치킨 560g 제품 3세트를 최대 45% 할인된 가격에 판매한다. BBQ 스모크치킨은 100% 국내산 엉치살(넓적다리)만을 사용해 부드러운 식감과 풍부한 육즙을 살린 제품이다. 물참나무로 12시간 이상 숙성·훈연해 깊고 은은한 스모크 향이 속살까지 배어 있다.

BBQ는 지난해 12월 카카오쇼핑라이브를 진행했다. 당시 누적주문금액은 38.4% 증가했다. 추가 방영 요청도 이어졌다. 할인 혜택은 물론 다양한 추가 이벤트를 마련한 배경이다.

라이브 방송 중 구매를 인증한 고객 가운데 10명을 추첨해 ‘BBQ 자메이카 통다리 바베큐 170g(5팩)’을 증정한다. 포토리뷰를 남긴 고객 중 10명에겐 ‘BBQ 황금올리브치킨+콜라 1.25ℓ’ 기프티콘을 제공한다.

중복 사용이 가능한 할인 쿠폰도 지급한다. 3만원 이상 구매 시 2000원 할인 쿠폰을, 5만원 이상 구매 시 4000원 할인 쿠폰을 추가로 준다.

BBQ 관계자는 “라이브 커머스를 통해 실속 있는 가격과 다양한 이벤트를 즐기길 바란다”고 말했다.