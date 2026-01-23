[헤럴드경제=박연수 기자] CJ온스타일은 내달 13일까지 ‘설레는 설’ 행사를 한다고 밝혔다. 모바일 라이브 커머스(라방) 편성도 전년 대비 66% 확대한다.

행사의 주제는 ‘회복 명절’이다. CJ온스타일은 40여개 브랜드를 새로 선보인다. 블루베리·올리브오일·마누카꿀·프로폴리스 등 자연 회복 콘셉트 상품을 강화했다.

실속형 농협안심한우부터 신라목장 한우 선물세트, 제주 인기 만감류 윈터프린스까지 가성비와 퀄리티를 동시에 잡을 수 있는 상품군도 마련했다.

CJ온스타일은 콘텐츠 IP 기반 라방도 진행한다. ‘대국민 쇼핑 솔루션 더 김창옥 라이브’에서는 ‘나를 위한 재충전 선물’을 주제로 생식 라이프밀, 오한진 알부민, 정관장 등을 제안한다.

구매 혜택도 마련했다. 앱 구매 후 신청 시 브랜드별 20% 적립에 10% 즉시 할인 쿠폰 등 최대 30% 혜택을 제공한다.

CJ온스타일 관계자는 “이너뷰티·웰니스 선물부터 프리미엄 취향 상품까지 올 설에 맞춰 기획된 리커버리 선물 라인업을 콘텐츠와 함께 즐기길 바란다”고 말했다.