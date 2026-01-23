[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 행정서비스 향상과 공익 증진, 사회문제 해결 등을 위해 2026년도 적극행정 우수공무원을 선발한다고 23일 밝혔다.

시는 지난해에 이어 올해에도 적극적으로 일하는 공직문화를 지속적으로 조성하기 위해 연중 개인 16명, 팀 6팀을 선발할 계획이다.

특히 올해에는 적극행정 우수공무원 추천 기간을 연중 상시로 열어두어 특정 시기에 정해진 업무를 처리하는 것에서 벗어나 담당자가 주도적으로 업무를 추진할 수 있도록 장려한다.

동시에 시민들도 일상에서 변화를 체감할 때마다 적극행정 우수사례를 김천시 기획예산실로 추천할 수 있다.

추천된 사례는 사전심사 및 시민 투표를 거친 후, 인사위원회 심의·의결을 통해 최종 우수사례가 선정된다.

우수공무원으로 선발 시 특별승급, 성과상여금 최고등급의 인사상 우대 조치와 포상금, 포상휴가 등 인센티브가 지급될 예정이다.

배낙호 김천시장은 “김천시는 행정 효율을 높이기 위해 올해 1월 1일 자로 조직개편을 단행했다“며 ”이와 함께 이번 적극행정 우수공무원 선발 등을 통해 모든 공직자가 적극적으로 일하는 분위기를 조성해 시민 생활을 개선할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.