[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G가 생산하는 ‘릴(lil)’이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 궐련형 전자담배 부문 우수 브랜드로 8년 연속 선정됐다.

산업정책연구원(IPS)이 주관하는 ‘대한민국 브랜드 명예의 전당’은 지난해 고객 만족도와 브랜드 가치를 평가해 가장 사랑받은 브랜드를 선정해 시상하는 행사다. ‘릴’은 지난해 상반기 기준 국내 궐련형 전자담배 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

KT&G는 2017년 출시한 ‘릴 솔리드’에 이어 ‘릴 하이브리드’, ‘릴 에이블’ 등 3종의 디바이스 라인업을 보유하고 있다. 대표 제품인 릴 하이브리드는 액상형 카트리지를 결합한 차별화된 구조와 자동 예열 기능인 ‘스마트온’을 업계 최초로 적용했다. 릴 에이블은 사용모드 선택, 예열시간 단축, 일시정지 등 사용 편의성을 강화했다. 40여 종의 전용 스틱으로 선택지도 넓혔다.

KT&G 관계자는 “앞으로도 철저한 시장 분석을 토대로 소비자 니즈에 부합하는 제품을 선보일 것”이라고 말했다.