입점 브랜드 벤힛 거래액 11배 ↑

[헤럴드경제=박연수 기자] 에이블리가 운영하는 일본 패션 플랫폼 ‘아무드’는 일본 현지 거래액이 급증했다고 23일 밝혔다.

아무드를 통해 일본 현지 판매를 시작한 캐주얼 브랜드 ‘벤힛’의 지난해 4분기(10~12월) 거래액은 전년 동기 대비 11배 증가했다. ‘무센트’ 거래액도 6.5배 늘었다. 국내 인기 쇼핑몰 ‘크라시앙’(316%), ‘모디무드’(146%), ‘블랙업’(82%)도 거래액 상승세를 보였다.

고객 유입도 가속화됐다. 아무드의 일본 내 누적 다운로드 수는 650만회를 돌파했다. 중복 다운로드 인원을 제외한 아무드 내 1020대 여성 이용자는 약 425만명으로, 일본 1020대 여성 인구의 46%가 아무드 애플리케이션(앱)을 경험한 셈이다.

향후 아무드는 일본 내 풀필먼트 기반 구축을 통해 배송 경쟁력 강화에 나설 계획이다. 해외 물류 거점 마련을 통해 ‘K-패션 네트워크’ 강화에 속도를 낸다는 목표다. 지난해 7월에는 서울 성수동에 글로벌 전용 풀필먼트 센터를 신설한 바 있다.

아무드 관계자는 “쇼핑몰부터 브랜드까지 한국 패션 스타일에 대한 글로벌 관심과 선호도가 빠르게 늘고 있는 가운데, 앞으로도 K-패션 세계화에 앞장서겠다”고 말했다.