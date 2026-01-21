[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 오는 2월 1일부터 3월 31일까지 두 달간 지류 및 카드형 영천사랑상품권의 할인율을 기존 10%에서 15%로 상향해 판매한다고 21일 밝혔다.

이번 특별할인은 설 명절을 앞두고 지류·카드형 영천사랑상품권 특별 할인으로 가계 부담을 덜고 골목 경제에 활력을 불어 넣는다.

이 기간 카드형은 월 구매 한도가 90만원, 지류형은 10만원이다. 법인과 단체는 제외된다.

농협은행과 IM뱅크 등 지역 42개 금융기관과 상품권 앱 ‘착(chak)’을 통해 구매할 수 있다. 대형마트 등 연 매출 30억원을 초과하는 사업장에서는 사용할 수 없다.

시는 이번 조치에 따른 부정 유통을 차단하기 위해 상품권 관리시스템의 구매·환전 이력을 모니터할 계획이다. 또 부정거래가 의심되는 가맹점은 현장 점검에 나서 건전 유통 질서를 확립한다.

영천시 관계자는 “이번 할인율 상향으로 시민들께는 생활비 절감 효과가, 소상공인들에게는 매출 증대 효과가 기대된다”며 ”영천사랑상품권 구매를 통해 우리 지역 상권을 함께 살리는 데 적극 동참해주시길 바란다“고 말했다.