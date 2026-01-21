신임 청와대 정무수석-민주당 대표 접견 “홍익표, 즉각 가동할 수석…임명 감사해” “개혁과제 뒷받침 감사…심부름꾼 충실하겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 21일 홍익표 신임 청와대 정무수석을 만나 “둘도 없는, 사적인 관계를 보더라도 진짜 베스트프렌드, 절친”이라며 “당정청 관계를 원활하게, 윤활유 역할을 하는 데 큰 기대를 하고 있다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회를 찾은 홍 정무수석과 접견 자리에서 “정무수석 후임으로 홍익표 수석이면 좋겠다고 마음속으로 생각했다. 그런데 텔레파시가 통했는지 이심전심으로 마음이 똑같았다”며 이같이 말했다.

정 대표는 홍 정무수석을 향해 “정무수석으로 최상의 카드”라고 치켜세웠다. 정 대표는 “이재명 대통령 당 대표 시절 체포동의안 가결 사태 때 녹색 병원에 입원하신 적 있다. 그때 당의 혼란, 당원들의 분노, 의원들의 혼란을 수습할 수 있는 원내대표로 홍익표 의원이 적임자라 생각했다”며 “원내대표 취임해서 당 어려움을 극복하는 데 큰 역할을 해주셨다”고 말했다.

이어 “이미 이 대통령과 저, 홍익표 이렇게 삼각대가 돼 당 혼란을 수습한 경험이 있다”며 “원내대표뿐 아니라 정책위 의장도 하셨다. 정무적 감각이나 정책 능력, 균형 감각 이런 면에서도 당정 원팀을 만드는 데 가장 좋은 역할을 해주실 거라 생각한다”고 했다.

정 대표는 “지금도 당정청 관계가 더없이 좋지만 앞으로 더 좋아지고 원활한 소통이 이뤄질 거라 기대한다”며 “이재명 정부 국정 철학을 공부하지 않아도 꿰뚫고 있기 때문에 즉시 투입해도 연습이 필요 없는, 훈련이 필요 없는, 즉각 가동할 수석을 임명해 주신 데 대통령께 감사하다”고 덧붙였다.

홍 정무수석은 “정청래 수석최고위원이 딱 이만큼 거리를 갖고, 가운데에 이재명 대표가 계셨던 기억이 나기 때문에, 이 자리가 낯설지 않고 친정집에 온 것 같다”고 화답했다. 또 “그야말로 당원주권시대를 열 수 있는 최적의 당 대표로서 지금 아주 당을 훌륭하게 잘 이끌어주고 계신다”고도 말했다.

이어 홍 정무수석은 “이재명 정부는 인수위원회가 없고, 내란과 탄핵이라는 국가적 비상사태 속에서 집권한 정부였기 때문에 정말 국회와 특히 집권 여당의 안정적 운영과 뒷받침이 매우 절실했다”며 “그 시기에 든든하게 당 대표로서 국회를 운영해 주시고 또 당을 일사불란하게 이끌어주시면서 이재명 정부의 국정운영과 개혁 과제 추진을 뒷받침해 준 것에 대해서 다시 한번 청와대를 대신해서 감사의 말씀드린다”고 했다.

홍 정무수석은 “친명(이재명)이다 친명이 아니다 이런 게 중요한 게 아니라 정말 국가와 국민을 위해서 올바르게 일하는 사람이 누구냐가 민주당의 그리고 대한민국의 국회의원으로서, 청와대에서 일하고 있는 공직자로서의 기본자세가 아닐까 생각한다”고 했다.

그러면서 “국회와 청와대 그리고 여야 관계를 포괄해서 성실하게 현장의 얘기를 대통령께 가감 없이 전달하고 대통령의 뜻이 왜곡되지 않도록 당과 국회에 전달하는 심부름꾼 역할에 충실하겠다”고 말했다.

정 대표와 홍 정무수석의 비공개 접견 후 문대림 대변인은 기자들과 만나 “친분은 친분이고, 일은 일이고, 이재명 정부 국민주권정부의 성공을 위해 같이 손잡고 힘 있게 나아가기로 의기투합하는 자리였다”고 설명했다.

문 대변인은 “서로 공방이 있을 수 있지만 국민을 대표하는 국회의원이라 예를 들면 ‘검찰 출신’ 이런 말이 없었으면 좋겠다”며 “전직을 전제하고 들어가는 건 자유롭고 합리적인 대화의 장을 형성하는 데 도움 되지 않는 말이라고 볼 수 있겠다. 여야 똑같이 적용되는 사안”이라고 전했다.

또 여야 간 소통에 관해 “국회에서 여야 간 대화가 있어야 한다. 더 많은 대화를 진행하는 데 장애가 되는 방법은 없었으면 좋겠다는 마음을 받아들였다”고 했다.