2026년 1월 24일 오후 3~6시 (본 개회식 오후 4~5시) 중랑구민회관 대강당 (서울시 중랑구 면목로 238) 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]류경기 중랑구청장이 ‘협력과 연대로 중랑구의 변화를 이끌어 낸 주민이 사랑하는, 주민을 사랑하는 류경기의 중랑의 꿈’ 이라는 주제로 집필한 저서 ‘류경기의 꿈’ 출판기념회를 1월 24일 중랑구민회관 대강당(서울시 중랑구 면목로 238)에서 개최한다.

이번 출판기념회는 류경기 중랑구청장이 민선 7, 8기 동안 주민들과 함께 만들어 온 중랑 발전의 구정 운영 여정을 되돌아보고, 중랑의 미래 비전을 주민들과 공유하기 위해 마련됐다.

‘류경기의 꿈’은 1부 도전 : 중랑의 미래를 위해 과감하게 도전하고 변화를 주도하다. 2부 연결: 중랑구민의 꿈과 열망을 연결하다. 3부 사랑 : 중랑구민을 향한 나의 사랑 이라는 내용으로 구성되어 있으며, 지난 8년 간 중랑을 위해 일했던 류경기 중랑구청장의 진솔한 이야기들이 담겨 있다.

류경기 구청장은 “제 활동의 원천은 중랑구민을 향한 사랑입니다. 중랑구민이 있기에 중랑이 있고, 중랑이 있기에 제가 있습니다. 구민과 함께 웃고 땀 흘리며 뛰었던 시간의 기록을 공유하고자 합니다”고 밝혔다.

출판기념회는 2026년 1월 24일 오후 3시부터 6시까지 중랑구민회관 대강당(서울시 중랑구 면목로 238)에서 개최되며, 출판기념회 본 개회식은 오후 4시부터 진행될 예정이다.

행사는 지역 주민과 내빈들이 함께 소통하는 행사로 기획되어, 중랑구를 사랑하는 누구나 참석할 수 있다.

이번 행사는 컬처플랜트 김동신 대표가 주관한다.