박성훈 수석대변인 논평 “기업 옥죄기 멈추지 않아 …무분별한 현금 살포 중단해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 박성훈 국민의힘 수석대변인은 21일 이재명 대통령 신년 기자회견에 대해 “부동산과 환율 문제에는 ‘어쩌라고요’식 남 탓만 늘어놓고 선거용 돈 풀기, 반기업 폭주, 북한에 대한 굴종, 무능·무책임만 내비친 국정 참사”라고 평가했다.

박 수석대변인은 이날 논평을 통해 “이 대통령은 통일교 특검을 두고 ‘야당이 하기 싫을 것’이라며 전 국민 앞에서 근거 없는 가짜 뉴스를 퍼뜨렸다”며 “야당 대표는 더불어민주당의 잇따른 공천뇌물 사건과 통일교 자금 수수 의혹 특검을 촉구하며 목숨을 건 단식을 이어가고 있지만, 이 대통령은 마치 이를 비웃기라도 한 듯 노골적인 허위사실 유포로 일관했다”고 밝혔다.

또한, “민주당의 신천지 특검에 동조하는 것은 전재수 전 해수부 장관 등 이재명 정부 인사가 포함된 통일교 의혹을 신천지로 희석시켜 프레임 전환을 노리려는 저급한 정치 선동”이라며 “대장동 특검을 그렇게 원했다면 지금이라도 당장 수용하면 될 일”이라고 지적했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회에 대해서는 “장남의 ‘위장미혼’ 부정청약 여부 등 검증을 할 수 있는 기본적인 자료 제출에 비협조적으로 일관하고 있는데 어떻게 검증을 하란 말이냐”라며 “증빙자료도 없이 청문회를 열자는 것은 결국 후보자의 일방적 해명을 방송으로 내보내자는 꼼수이며, 청문회를 면죄부 수단이자 야당을 거수기로 전락시키겠다는 뜻과 다르지 않다”고 비판했다.

이어 “‘모두의 성장’을 말하면서도 자사주 소각 의무화 등 ‘더 센’ 3차 상법 개정안을 주문하고, 노란봉투법·중대재해처벌법에 이어 기업 옥죄기를 멈추지 않고 있다”며 통합광역시 지원에 대해서는 “세금으로 표를 사는 선심성 지방 통합을 밀어붙이겠다는 선거 전략의 노골적 선언”이라고 덧붙였다.

부동산 대책 관련해서는 “공급 대책은 보이지 않고, 세금 인상만 예고하며 집값을 세금으로 찍어 누르겠다는 발상을 내비쳤다”고 꼬집었다. 이 대통령이 환율에 대해 “대책이 있었으면 이미 했을 것”이라고 발언한 것에는 “사실상 무대책을 자인한 것”이라고 힐난했다.

박 수석대변인은 “지금 필요한 것은 규제 혁파 등 성장 친화적 정책으로 경제 체질을 바꾸는 일이”이라며 무분별한 현금 살포부터 중단해야 한다“고 주장했다.