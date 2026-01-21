[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 21일 이재명 대통령의 신년 기자회견에 대해 “대한민국의 시간을 대도약의 출발점으로 만들겠다는 담대한 선언”이라고 평가했다.

박수현 수석대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령이 세계 질서의 격변 속에서 대한민국이 민주주의 회복과 성장의 선순환을 세계에 제시할 선도국으로 도약할 구상을 제시했다”며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “이제 필요한 것은 속도와 실행”이라며 “민주당은 이재명 정부가 이끌 대한민국 대전환이 국민 삶의 변화로 체감될 수 있도록 책임감을 가지고 전력을 다해 뒷받침하겠다”고 강조했다.

또 이 대통령이 회견에서 언급한 지방 주도 성장, 기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전에 기반한 지속 가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침하는 안정적 성장 등 5가지 대전환에 대해 “대한민국이 세계의 미래를 선도할 새로운 길”이라고 호응했다.

이어 “‘오직 국민의 삶’이라는 국정운영의 원칙을 분명히 하고 탈이념, 탈진영, 탈정쟁의 실용주의로 대한민국 대도약의 길을 열겠다는 비전과 의지를 또렷이 느낄 수 있었다”고 덧붙였다.

정청래 대표와 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장 등 당 지도부는 이날 오전 최고위원회의를 취소하고, 국회에서 이 대통령 회견 TV 생중계를 함께 시청했다.