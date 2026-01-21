최고 35층, 총 759세대 랜드마크 단지 전용 59·84㎡ 230세대 일반분양 1·7호선 온수역 더블 역세권 입지

[헤럴드경제=서정은 기자] 쌍용건설은 2월 경기도 부천시 괴안동 일원에서 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’을 분양할 예정이라고 21일 밝혔다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안3D구역(괴안동 201번지 일원) 재개발을 통해 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성된다. 59·84㎡(이하 전용면적) 230세대가 일반분양 물량으로 공급될 예정이다.

지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 갖췄다. 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구를 환승 없이 이동할 수 있다. 남부순환로와 수도권제1순환고속도로 등을 이용해 수도권 전역으로의 이동도 편리하다.

수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선(예정), GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과는 두 정거장 거리다. 수도권 서남부 광역철도(가칭·계획)가 온수역에 개통될 경우 목동역과 직결돼 서울 도심 접근성은 한층 더 개선될 전망이다.

인근에는 ‘온수역 역세권 활성화 사업’ 등 대규모 개발 사업이 추진 중이다. 특히 단지는 핵심 실행 사업 중 하나인 ‘럭비구장 특별계획구역’ 개발과의 시너지 효과가 기대된다. 해당 사업은 기존 럭비구장 부지 약 6만6700㎡를 주거·상업·업무·문화 기능이 결합된 복합 랜드마크로 조성한다.

인근에는 동곡초등학교가 있어 도보 통학이 가능하고, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교가 가깝다. 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다.

단지는 쌍용건설의 주택 브랜드 ‘쌍용 더 플래티넘’의 차별화된 설계가 적용된다. 주요 설계로는 시야 간섭이 없는 유리난간과 KCC 하이엔드 창호 등 고급 마감재를 적용한다. 전 세대는 남향 위주 배치를 통해 채광을 극대화했다.

이 밖에도 피트니스 클럽, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련된다. 분양 관계자는 “쌍용 더 플래티넘 온수역은 서울 생활권을 공유하면서도 비규제 지역의 장점을 동시에 누릴 수 있는 단지”라며 “쌍용건설의 축적된 고급 건축 시공 노하우를 바탕으로 온수역 일대를 대표하는 명품 주거 공간을 선보일 것”이라고 말했다. 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일대에 위치하며 2월 오픈한다.