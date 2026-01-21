[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공은 오는 22일부터 국내·국제선 모든 항공편에서 기내 보조배터리 사용을 금지한다고 21일 밝혔다. 이에 따라 탑승객은 비행 중 보조배터리를 이용해 휴대전화나 태블릿PC 등 전자기기를 충전할 수 없다.

그동안 국토교통부 지침에 따라 보조배터리 자체 충전은 금지돼 있었지만, 제주항공은 한발 더 나아가 ‘아예 사용 금지’로 규정을 강화했다. 리튬이온 배터리로 인한 화재 위험을 사전에 차단하겠다는 취지다.

제주항공 관계자는 “국내외에서 보조배터리 관련 화재 사고가 잇따르고 있다”며 “기내 화재 가능성을 최대한 낮추기 위한 조치”라고 설명했다.

탑승객 불편을 줄이기 위한 안내도 강화한다. 제주항공은 홈페이지와 모바일 알림톡, 키오스크 수속 과정에서 관련 내용을 사전에 안내하고, 공항 체크인 카운터에서도 직원들이 직접 안내할 예정이다.

제주항공은 이미 다양한 안전 조치를 단계적으로 도입해 왔다. 지난해 2월부터는 기내에 화재 진압용 파우치를 비치해 운영 중이며, 오는 3월부터는 보조배터리에 단락 방지 조치를 한 뒤 몸에 지니거나 눈에 보이는 곳에 보관하도록 할 방침이다. 지난해 8월에는 항공기 선반에 온도 감응 스티커도 부착했다.

이 외에도 리튬배터리가 들어간 보조배터리와 전자담배 등 습득 유실물은 즉시 폐기하고 있으며, 고열 발생 위험이 있는 무선 고데기의 기내 반입도 금지하고 있다. 제주항공 홈페이지에서는 기내 반입 가능한 보조배터리 용량을 직접 계산해볼 수 있는 서비스도 제공 중이다.

제주항공 관계자는 “안전한 비행을 위한 불가피한 조치”라며 “탑승 전 모바일 기기를 충분히 충전해 주시길 부탁드린다”고 말했다.