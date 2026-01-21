블로그·인스타그램 숏폼 등 미션 확대…우수 활동자 혜택 강화

[헤럴드경제=김진 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 2026년 첫 브랜드 공식 서포터즈 ‘K-스피커스’ 11기를 모집한다고 21일 밝혔다.

‘K-스피커스’는 교촌의 ‘K’와 세대의 목소리를 뜻하는 ‘스피커(Speaker)’를 결합한 것이다. 이번 11기는 미션 참여 채널을 확대하고 참가자 혜택을 강화해 MZ세대와 접점을 넓힐 계획이다.

모집은 이날부터 2월 5일까지다. SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 2030세대와 대학(원)생 60명을 선발한다. 합격자는 2월 10일 발표한다. 선발된 참가자들은 2월 13일부터 4월 10일까지 제품과 브랜드를 알리는 콘텐츠 미션을 수행한다.

변화하는 콘텐츠 트렌드를 반영해 인스타그램 ‘숏폼(Short-form)’ 제작 옵션을 추가했다. 혜택도 강화했다. 선발된 전원에게 매월 제품 교환권 3매를 제공하고, 교촌치킨 상품권과 교촌 그룹의 다른 상품들을 연계한 특별 기프트 등 풍성한 혜택을 제공할 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “2026년 첫 K-스피커스 11기를 통해 젊은 세대의 창의적인 시선으로 교촌의 브랜드 가치를 새롭게 조명할 것”이라고 말했다.