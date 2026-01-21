AI·로보틱스 기반 식품 제조·조리 혁신기술 공유…후속 협력 논의 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 메인비즈협회와 포항공과대학교(POSTECH)는 지난 20일 포스텍 체인지업그라운드에서 ‘제1회 Global Frontier 산학 기술협력 포럼(푸드테크)’을 공동 개최하고, 푸드테크 분야 산학협력 체계 구축을 위한 논의를 진행했다.

이번 포럼은 스마트 팩토리형 식품 생산과 로보틱스 조리, 식품 제조 자동화 등 푸드테크 핵심 기술 동향을 공유하고, 현장 수요 기반 협력 주제 도출과 공동 연구·기술개발, 향후 MOU 및 정부·지자체 연계로 이어지는 실행 중심 협력 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

최근 푸드테크는 AI와 로보틱스 기술을 식품 생산·조리·유통 전 과정에 접목하는 신산업으로 부상하고 있다. 조리 로봇과 3D 식품 프린팅, 대체식품 생산 기술 등이 대표 사례로 꼽히며, 기업들은 생산성과 품질, 안전성을 동시에 높이는 데이터 기반 공정 혁신 과제에 직면해 있다.

메인비즈협회는 회원사의 기술 경쟁력 강화를 위해 대학 연구역량과 연계한 기술교류와 R&D 협력이 필요하다고 보고, 포스텍 푸드테크 연구진과의 협력 채널 구축을 추진해 왔다. 포럼은 연구 소개와 기술 발표, 토의는 물론 연구현장과 가속기연구소 견학으로 구성돼, 참여 기업들이 연구 인프라와 기술 적용 가능성을 직접 확인할 수 있도록 했다.

김명진 메인비즈협회 회장은 “푸드테크는 로봇·AI·데이터가 결합된 융합 산업”이라며 “기업이 빠르게 경쟁력을 확보하기 위해서는 대학과 협력해 현장의 문제를 해결하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “이번 포럼을 공동 연구와 지원사업 연계로 이어지는 실행 중심 산학협력 플랫폼으로 발전시키겠다”고 덧붙였다.

박주홍 포항공과대학교 창의IT융합공학과 교수는 “포스텍은 로보틱 쿠킹과 AI 기반 공정 최적화, 로봇 기반 식품 제조 자동화 연구를 통해 기업이 체감할 수 있는 생산성 개선과 품질 혁신을 지원하고 있다”며 “공동 연구와 기술 실증, 협력 과제 도출로 이어지는 구조를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.