새해 첫 경제관계장관회의 주재 “경제외교 성과, 중소기업 해외진출·성장자본으로 환류” 대·중소기업 상생·전략수출금융·지역의료 인프라 강화 제시

[헤럴드경제=김용훈 기자] “그동안 대기업 중심으로 환류되던 경제외교 성과를 중소기업의 해외 진출 기회와 성장 자본 공급 확대로 전환하겠다.”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 21일 정부서울청사에서 새해 첫 경제관계장관회의를 열고 “2026년을 국민 모두가 함께 성장하는 ‘한국경제 대도약’의 원년으로 만들어 나가겠다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “정부는 잠재성장률 반등과 양극화 해소를 위한 정책 과제들을 하나씩 구체화해 나가겠다”며 “오늘 회의는 대·중소기업이 ‘진정한 동반자’로 함께 성장하는 구조를 만드는 출발점”이라고 강조했다.

그는 대·중소기업 상생 성장전략과 관련 “대기업과 중소기업의 동반 해외 진출 프로젝트에 대해 수출금융 한도와 금리를 우대하고, 대미 투자 프로젝트에 대한 재정 지원은 두 배로 확대하겠다”고 밝혔다. 또 “대기업과 금융권이 협력사를 지원하는 상생금융 규모도 1조원에서 1조7000억원으로 대폭 늘리겠다”고 말했다.

성과 환류의 제도화도 주요 메시지로 제시됐다.

구 부총리는 “성과공유제를 플랫폼·유통 등 모든 기업 간 거래로 확대하고, 동반성장평가 역시 전체 공공기관으로 넓히겠다”며 “제조업 중심의 상생 생태계를 플랫폼·금융·방산 분야까지 확장하겠다”고 설명했다.

전략적 수출금융과 관련해선 “전략수출금융기금을 신설해 방산·원전·플랜트 등 대규모 프로젝트뿐 아니라 장기·저신용 프로젝트까지 금융 지원을 확대하겠다”며 “수혜 기업의 이익이 산업 생태계 전반의 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다. 이를 위해 관련 법 제정도 조속히 추진하겠다고 덧붙였다.

아울러 그는 “17개 시·도별 권역책임의료기관의 노후 인프라를 신속히 개선해 지역의 최종 치료 역량을 끌어올리겠다”며 “2026년에 2030억원을 투입해 중환자실 확충과 첨단·중증 치료 장비 도입을 추진하겠다”고 말했다.