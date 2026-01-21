볼보 FM과 FH 에어로 등 전 모델 별 5개 기록 도로 이용자 보호 기준 ‘시티 세이프’ 평가도 충족

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보트럭은 자사 2개 차종이 유럽의 소비자 검사 기관 ‘유로 NCAP’에서 진행한 트럭 안전성 평가에서 최고 등급인 별 5개를 추가로 획득하며 안전성을 입증했다고 21일 밝혔다.

앞서 두 차례 실시된 유로 NCAP의 대형 상용트럭 안전성 평가에서 대상에 포함되었던 모든 볼보트럭 모델이 최고 등급을 받은 데 이어, 이번 평가에서는 FH 스탠다드 캡 기반 2가지 모델이 별 5개를 획득했다.

로저 알름 볼보트럭 사장은 “해당 테스트 결과로 볼보트럭이 지속해서 추구해온 안전에 있어서의 우수성이 다시 한번 증명됐다. 안전은 볼보트럭이 최우선으로 여기는 핵심 가치이며 앞으로도 이것은 변함없을 것”이라며 “앞으로도 끊임없이 도로 위 모든 이용자를 보호하기 위한 안전 분야 혁신을 선도해 나갈 것이다”라고 말했다.

현재까지 별 5개를 획득한 총 6개의 볼보트럭 모델은 우수한 시야 확보 능력과 뛰어난 성능의 능동형 안전 시스템을 바탕으로 도심 환경에서 보행자·자전거 이용자 등 취약한 도로 이용자 보호를 중점적으로 평가하는 ‘시티 세이프’ 기준 또한 충족했다.

특히, 볼보트럭은 2024년 유로 NCAP에서 대형 상용트럭을 대상으로 한 안전성 평가를 처음 도입했을 당시, 업계 최초로 별 5개를 받은 트럭 제조사로 이름을 올렸다. 유로 NCAP의 별 5개 등급은 차량이 ‘운전자 지원’과 ‘충돌 회피’ 등 주요 항목에서 기준을 충족하거나 그 이상을 달성해 운전자와 주변 도로 이용자 모두에게 높은 수준의 안전성을 제공함을 의미한다.

볼보트럭 관계자는 “‘무사고’ 비전을 안전 분야에 있어서 최우선 원칙으로 여기고 있으며, 이를 바탕으로 차량 및 교통 안전을 향상시키기 위해 끊임없이 노력하고 있다”며 “앞으로도 탑승자 보호와 더불어, 위험 상황을 사전에 예측해 사고를 예방하고 피해를 줄이는 안전 기술을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 유럽 신차 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’은 벨기에에 본부를 둔 기관으로, 1996년에 처음 설립되어 빠르게 승용차 안전 평가를 위한 유럽 표준으로 자리 잡았다. 이 프로그램은 유럽 연합을 포함한 여러 유럽 정부의 지원을 받고 있다.

트럭 테스트와 관련해서는 각 안전 시스템에 점수가 부여되며, 이러한 점수는 항목별로 집계된다. 이렇게 집계된 점수를 바탕으로 차량 전체에 대해 1에서 5개의 별로 구성된 등급이 매겨진다.

유로 NCAP는 테스트 범위를 점진적으로 늘려 나가 향후에는 충돌 보호 항목까지 추가하고, 다양한 부문에서 트럭을 테스트하는 것을 목표로 하고 있다.